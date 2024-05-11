iPhone 16 Pro'dan bir bilgi daha geldi: Apple ekranı coşturacak

11 May 2024 10:29 - Güncelleme : 11 May 2024 10:29

Apple çok tartışılan iPad Pro videosu için özür diledi

Apple çok tartışılan iPad Pro videosu için özür diledi

Teknoloji meraklıları tarafından büyük bir heyecanla beklenen iPhone 16 serisinden bir haber daha geldi. Bu seferki iddialar, yeni bir akıllı telefon satın alırken ekrandaki içeriklerin okunabilirliğinde çok önemli bir kriter olan "parlaklık" konusunu çok önemseyenleri ilgilendiriyor.

Apple'ın Kaliforniya'daki dev kampüsünde gerçekleştireceği eylül ayı etkinliğinde görücüye çıkacak iPhone 16 akıllı telefonları, daha büyük bir ekran boyutuna sahip olacak. Ancak panelin büyüklüğündeki artışla birlikte Apple, amiral gemisi cihazının ekran parlaklığını da artırmayı planlıyor.

IPHONE 16 PRO'DA EKRAN YÜZDE 20 DAHA PARLAK

Hatırlatmak gerekirse Apple, iPhone 15 Pro'da oldukça parlak bir ekran kullanıyor. Bu ekranın parlaklığı, güneş ışığı gibi ortamlar altında okunabilirliği son derece kolaylaştırmayı amaçlayan 1.000 nit (tipik) seviyesine çıkabiliyor.

Edinilen bilgilere göre iPhone üreticisi, yeni akıllı telefonlarında yüzde 20 daha fazla nit değeri sunacak. Yani bu da demek oluyor ki, kullanıcılar iPhone 16 Pro'da parlaklığı 1.200 nitlik (tipik) bir orana çıkarabilecekler.

HDR PARLAKLIĞI İSE AYNI KALACAK

Apple, cihazlarının ekran özelliklerini açıklarken genellikle tipik maksimum parlaklığı, yani HDR içerik görüntülenmediğinde ekranın günlük kullanımda ne kadar parlak olacağını listeler. Ayrıca HDR içerikler için ayrı bir "en yüksek parlaklık" değeri de bulunmakta.

iPhone 15 Pro ve önceki birkaç iPhone serisinde maksimum HDR parlaklığı 1.600 nitti. iPhone 16 Pro'da da bu oranın değişmeyeceği öngörülüyor.