iPhone 16 satışa çıktı: Asgari ücretin 6 katına ulaşan fiyatlar, 'mağaza kuyruklarını' kısaltamadı!

20 Eylül 2024 17:10 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:40

Apple, iPhone 16 serisini Türkiye'de satışa sundu ve fiyatların asgari ücretin 6 katını aşmasına rağmen büyük ilgi gördü. En uygun model 64.999 TL, en pahalı model ise 119.999 TL'ye satılmasına rağmen teknoloji tutkunları mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, yeni iPhone’u alabilmek için günler öncesinden sıraya girdi.

İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

Apple​, iPhone 16​ serisini Türkiye​'de satışa sundu ve dikkat çeken nokta, fiyatların asgari ücretin 6 katını aşmasına rağmen serinin büyük bir ilgi görmesi oldu. Teknoloji meraklıları ve Apple tutkunları, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

IPHONE 16'NIN FİYATI, 120 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Yeni iPhone'un fiyatları, Türkiye'deki alım gücüne göre ciddi derecede yüksek. En uygun fiyatlı model 64.999 TL'den satışa sunulurken, en gelişmiş modelin fiyatı ise 119.999 TL'yi buluyor. Ancak fiyatlar, tüketicilerin ilgisini caydırmıyor.

Bazı vatandaşlar, telefonu alabilmek için günler öncesinden mağazalara akın etti. iPhone 16 serisine olan yoğun talep, tüketicilerin teknolojiye ve özellikle Apple'a olan bağlılıklarının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Tüketiciler, mağazaların önünde saatlerce beklemekten çekinmedi.

17 SAAT MAĞAZANIN AÇILMASINI BEKLEDİ

17 saat boyunca bir mağazanın açılmasını bekleyen Oktay Özkaya, bu sabrı gösterenlerden sadece biri. Dün geceden beri sırada olduklarını belirten Özkaya, en pahalı iPhone satılan ülkelerden biri olmalarına rağmen mağazada stok bulunamadığını ve ön talep oluşturmadan önce ürünün alınamadığını belirtti. Özkaya, telefonları sınırlı sayıda satın alabileceklerini de belirtti.

iPhone 16 Pro Max modelini alabildiğini belirten bir başka müşteri, Arkadaşıyla birlikte 16-17 saat mağazanın açılmasını bekledikleri bilgisini paylaştı. Kapılar açıldığında kargaşa olduğunu belirten müşteri, "Ön talebimiz vardı, o sebeple telefonlarımızı satın alabildik. Her sene yeni model çıktığında takip ediyoruz, yeni model telefonu almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çağkan Özekli isimli müşteri, kullanmakta olduğu iPhone 14 modelinden iPhone 16 Pro Max'in Desert Titanium rengine geçtiğini ve bunun için son derece heyecanlı olduğunu belirtti. Özekli, iPhone 16 Pro Max'in gelişmiş kameraları ve performansının, iş ve günlük hayatında kendisi için büyük bir fark oluşturacağını dile getirdi.