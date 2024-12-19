iPhone 16 satışlarını yasaklamıştı! Endonezya Cumhurbaşkanından Apple hakkında yeni karar

19 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:59

Apple, Endonezya'daki iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolarlık yatırım planı çerçevesinde iki büyük üretim tesisi kurmayı teklif etti. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun kararı belli oldu. İşte detaylar.

Endonezya, Apple'ın 100 milyon dolar teklifini reddetti! Yasağı kaldırmak için istediği para dudak uçuklattı

Endonezya, Apple'ın 100 milyon dolar teklifini reddetti! Yasağı kaldırmak için istediği para dudak uçuklattı

Apple​, iPhone 16​ satışlarına getirilen yasağın kaldırılması için Endonezya​ ile önemli bir anlaşmaya yaklaşmış durumda. Teknoloji devi, 1 milyar dolarlık yatırım​ planıyla Endonezya'nın yerli üretim gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Bloomberg'in haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Apple'ın önerisini destekleyerek hükümete planı kabul etmesi yönünde yeşil ışık yaktı.

APPLE, ENDONEZYA'DA AİRTAG ÜRETECEK

Apple'ın teklifi, Endonezya'da iki büyük üretim tesisi kurulmasını içeriyor. Şirketin tedarikçilerinden biri, Batam Adası'nda bir AirTag üretim tesisi açacak. Bu tesisin başlangıçta 1.000 kişiyi istihdam etmesi ve zamanla dünya genelindeki AirTag üretiminin yüzde 20'sini karşılaması bekleniyor. Batam Adası'nın serbest ticaret bölgesi statüsü, vergi muafiyetleri ve ithalat kolaylıkları sunarak bu yatırımı cazip hale getiriyor.

Bunun yanı sıra Apple, Bandung'da diğer aksesuarların üretimi için ayrı bir üretim tesisini finanse edecek şirketin Apple'ın Endonezya'daki mevcut geliştirici akademilerini genişletecek. Cumhurbaşkanı Prabowo, anlaşmanın sonuçlandırılması için Ekonomik İşler Bakanlığı'na talimat verdi, ancak iPhone 16 satış yasağının kaldırılması için belirli bir zaman çizelgesi verilmedi.

Söz konusu yasak, Endonezyalı yetkililerin Apple'ın ülkenin akıllı telefonlarda yüzde 40 yerli içerik şartını yerine getirmediğini tespit etmesinin ardından ekim ayında uygulamaya konmuştu. Apple'ın son teklifi, hükümet tarafından reddedilen önceki 10 milyon ve 100 milyon dolarlık tekliflerine kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor.

Onaylanması halinde anlaşma, Cumhurbaşkanı Prabowo'nun ülkeye yabancı yatırım çekme çabaları açısından bir başarı anlamına gelirken, Endonezya'nın uluslararası şirketlere yerel ürünler geliştirmeleri için baskı yapma stratejisinin etkinliğini de göstermiş olacak.