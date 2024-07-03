iPhone 16 serisi için sevindiren haber! Pro - Standart ayrımı ortadan kalkıyor

03 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:04

Teknoloji devi Apple, eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtacak. Yaklaşık iki ay gibi kısa bir süre kalan iPhone 16 tanıtım lansmanı öncesinde yeni akıllı telefonun özelliklerine ilişkin birçok detay sızdırılmıştı.

Birkaç gün önce iPhone 16'nın kılıflarının sızdırılmasından, telefonun yan tarafta bir yakalama düğmesine sahip olacağı ve arka kamera diziliminin de iPhone X'e benzeyeceği anlaşıldı. Şimdi ise yeni Apple telefonlarının işlemcileriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

IPHONE 16 MODELLERİ, A18 ÇİPLE GELECEK

Teknoloji haber sitesi MacRumors'un aktardığına göre iPhone 16 serisi, dört modelde de aynı A18 işlemciye sahip olarak gelecek.

Konuya hakim olmayanlar için; Apple standart ve Pro serilerinde işlemciyi farklı tutuyor. Pro'da en güçlü işlemciyi kullanırken, düz modellerde ise bir önceki eski nesil işlemciye yer veriyor. iPhone 14 ile başlayan bu trendin 16 serisinde son bulacağı iddia edildi.

Bu iddia çıkmadan önce, iPhone 16 ve 16 Plus'ta iPhone 15 Pro'nun A17 Pro işlemcisi, iPhone 16 Pro ve Pro Max'te ise daha güçlü A18 çipin kullanılacağı bekleniyordu.

Öte yandan Apple'ın A18 çipini kendi içinde iki versiyona bölebileceği de iddialar arasında. Örneğin en düşük versiyonda standart A18 yer alırken, Pro'larda A18 Pro gibi daha güçlü bir model kullanılabilir. Tüm bu sır perdesi, eylül ayındaki Apple iPhone 16 duyuru etkinliği ile birlikte kalkacak.