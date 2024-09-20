iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve teslim tarihleri

20 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:12

Apple, merakla beklenen iPhone 16 serisini satışa sundu. Bu yıl bir farklılık olarak, Türkiye yeni iPhone'ların ilk satışa çıktığı ülkeler arasında yer aldı. Daha önce Apple, telefonlarını Türkiye'ye geç getiriyordu ve bu sebeple de eleştiriliyordu. Ancak iPhone 16 serisinin Türkiye'de teslimatlarında can sıkıcı bir durum var! İşte iPhone 16 fiyatları ve özellikleri.

İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

Teknoloji devi Apple​, merakla beklenen iPhone 16​ serisini 9 Eylül'de tanıtmıştı. Şimdi ise bu modeller Türkiye​'de resmi olarak satışa çıktı. Ancak yeni iPhone'unuza hemen kavuşmayı bekliyorsanız, teslimat süreleri sabrınızı zorlayabilir. Zira sipariş veren kullanıcılar, modellerine bağlı olarak haftalarca beklemek durumunda kalacak.

IPHONE 16 SİPARİŞLERİ, EKİM AYINDA TESLİM EDİLECEK

Apple'ın resmi web sitesine göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus satın alan kullanıcılar cihazlarına ulaşmak için yaklaşık 4-5 hafta beklerken, daha gelişmiş modeller olan iPhone 16 Pro​ ve iPhone 16 Pro Max için bu süre 5-6 haftaya kadar uzayacak. Peki iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar?

IPHONE 16 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni iPhone 16 serisinin fiyat listesi, kullanıcıların bütçelerine ve tercih ettikleri depolama kapasitelerine göre farklı seçenekler sunuyor. Örneğin en düşük model olan iPhone 16 128GB depolama kapasiteli modelin fiyatı 64 bin 999 TL iken, en yüksek depolama kapasiteli iPhone 16 Pro Max, 119 bin 999 TL olarak tüketicilere hitap ediyor.

IPHONE 16 & IPHONE 16 PLUS FİYATLARI

iPhone 16 128 GB : 64 bin 999 TL

: 64 bin 999 TL iPhone 16 256 GB : 69 bin 999 TL

: 69 bin 999 TL iPhone 16 512 GB : 79 bin 999 TL

: 79 bin 999 TL iPhone 16 Plus 128 GB : 73 bin 999 TL

: 73 bin 999 TL iPhone 16 Plus 256 GB : 78 bin 999 TL

: 78 bin 999 TL iPhone 16 Plus 512 GB: 88 bin 999 TL

IPHONE 16 PRO & IPHONE 16 PRO MAX FİYATLARI

iPhone 16 Pro 128 GB : 82 bin 999 TL

: 82 bin 999 TL iPhone 16 Pro 256 GB : 87 bin 999 TL

: 87 bin 999 TL iPhone 16 Pro 512 GB : 97 bin 999 TL

: 97 bin 999 TL iPhone 16 Pro 1 TB : 107 bin 999 TL

: 107 bin 999 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB : 99 bin 999 TL

: 99 bin 999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB : 109 bin 999 TL

: 109 bin 999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB: 119 bin 999 TL

IPHONE 16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran : 6,1 inç, Super Retina XDR OLED, 1179 x 2556 piksel

: 6,1 inç, Super Retina XDR OLED, 1179 x 2556 piksel İşlemci : Apple A18

: Apple A18 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka kamera : 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

: 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön kamera : 12 MP

: 12 MP Yazılım : iOS 18 (Apple Intelligence destekli)

: iOS 18 (Apple Intelligence destekli) Batarya kapasitesi : 3 bin 561 mAh

: 3 bin 561 mAh Renk seçenekleri: Laciverttaş, Deniz Mavisi, Pembe, Beyaz, Siyah

IPHONE 16 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran : 6,7 inç, Super Retina XDR OLED, 1290 x 2796 piksel

: 6,7 inç, Super Retina XDR OLED, 1290 x 2796 piksel İşlemci : Apple A18

: Apple A18 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka kamera : 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

: 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Yazılım : iOS 18 (Apple Intelligence destekli)

: iOS 18 (Apple Intelligence destekli) Batarya kapasitesi : 4 bin 674 mAh

: 4 bin 674 mAh Renk seçenekleri: Laciverttaş, Deniz Mavisi, Pembe, Beyaz, Siyah

IPHONE 16 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu: 6,3 inç, Super Retina XDR OLED, 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6,3 inç, Super Retina XDR OLED, 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera: 48 MP + 12 MP + 48 MP, 4K / 1080p video kaydı

48 MP + 12 MP + 48 MP, 4K / 1080p video kaydı Ön kamera: 12 MP

12 MP Yazılım: iOS 18 (Apple Intelligence destekli)

iOS 18 (Apple Intelligence destekli) Batarya Kapasitesi: 3 bin 582 mAh

3 bin 582 mAh Ağırlık ve kalınlık: 194 gram, 8,25 mm

194 gram, 8,25 mm Renk seçenekleri: Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu

IPHONE 16 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ