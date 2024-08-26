iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

26 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:30

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasında büyük bir heyecan uyandırmaya hazırlanıyor. iPhone 16 serisi, tüm özellikleri ile merakla bekleniyor ve gelen bilgilere göre eylül ayı içerisinde tanıtılması planlanıyor. Bu yılın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise sadece iPhone 16 Pro modellerinde sunulacak.

IPHONE 15 PRO MAX'TEKİ ÖZELLİK 16 PRO'YA GELİYOR

Yeni bir tedarik zinciri raporuna göre, şu anda sadece iPhone 15 Pro Max'e özel olan periskop lens özelliği, bu yıl daha küçük iPhone 16 Pro modeline de eklenecek. Bu da Apple'ın bu parça için verdiği siparişlerin, şirketin beklentileri hakkında ipuçları sunduğunu gösteriyor.

9to5Mac'in haberine göre Apple, genellikle bileşen siparişlerini riskleri azaltmak ve en iyi pazarlık pozisyonuna geçmek için tedarikçiler arasında böler. Bu durum genellikle toplam sipariş miktarını belirlemeyi zorlaştırabilir. Ancak LG Innotech periskop lens modülünün tek tedarikçisi olacak.

LG Innotech, geçen yıl olduğu gibi bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Apple iPhone 16 serisi için "katlanmış zoom" modülünü özel olarak tedarik edecek. Apple iPhone serisinin toplam talebinin yüzde 70'ini karşılayacak kadar birim siparişi verdi ve bu, tedarik zincirindeki diğer ipuçlarıyla da uyumlu.

HEDEF 90 MİLYON ÜRETİM

Başlangıç hacminin, bu yılın sonuna kadar iPhone 16 serisi üretiminin yüzde 70'ine ulaşması bekleniyor. Apple'ın bu yılın sonuna kadar dört farklı iPhone 16 serisi için üretim planının 90.1 milyon birim olduğu tahmin ediliyor.

Modeller bazında, 24.5 milyon birim (yüzde 27) genel model, 5.8 milyon birim (yüzde 6) ve 26.6 milyon birim Pro (yüzde 30), 33.2 milyon birim Pro Max (yüzde 37) şeklinde olacak. İki Pro modelin toplam oranı yüzde 67’yi buluyor.

IPHONE 16 VE 16 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, yapay zeka desteği ile gelecek. Kullanıcıların hareketlerini takip eden ve anlayan, isteklere göre doğal bir dil ile cevap veren geliştirilmiş Siri ile birlikte sunulan Apple Intelligence, iPhone 16'ya yetişmeyecek olsa da iOS 18.1 güncellemesi ile kullanıma açılacak.

Bunun dışında daha iyi bir kamera, yeni bir kamera düzeni (sadece düz modellerde), yeni iOS 18 işletim sistemi gibi özellikler de iPhone 16 sahiplerine sunulacak yenilikler arasında bulunuyor.