iPhone 16'dan yeni sızıntı geldi... Apple'dan şaşkına uğratan değişiklik

04 May 2024 09:43 - Güncelleme : 04 May 2024 09:45

Apple'ın 17 yaşındaki iPhone'un son modeli iPhone 16'ya ait yeni bir maket görüntü sızdırıldı. Bir Fransız kılıf üreticisi ShopSystem tarafından paylaşılan görüntüler doğruysa, teknoloji devi dikkat çeken bir değişikliğe imza atacak.

İddialara göre Apple'ın kablosuz şarj teknolojisi MagSafe küçük bir değişikliğe uğrayacak. iPhone 15 serisine göre daha ince yapıdaki bağlantı halkası mıknatısı ve tek hizalama mıknatısı piyasaya sunulacak.

Bu değişiklik kullanıcıları etkilemeyecek. Daha çok kılıf üreticilerini ilgilendiriyor. iPhone 16 serisi için geliştirecekleri kılıf tasarımlarını bu yeni boyutlara göre uyarlamaları gerekecek.

BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER DE OLABİLİR

Teknoloji sitesi MacRumors'un aktardığına göre, görüntüler doğruysa ve Apple daha ince mıknatısları kullanmaya başlarsa, gelecekteki iPhone modellerinde şarj teknolojilerini de kapsayacak şekilde MagSafe'de değişiklikler olabilir.

IPHONE 16'DA ŞARJ HIZLARI YÜKSELİYOR

Bir kaynak tarafından paylaşılan iddiaya göre, iPhone 16 serisinde 40W kablolu şarj ve MagSafe üzerinden 20W kablosuz şarj desteği bulunacak.

Mevcut modellerde yani iPhone 15 / 15 Plus ve iPhone 15 Pro / Pro Max'te kablosuz şarj 15W ile sınırlıyken, kablolu şarj ise 20W'tan öteye gidemiyor. Apple şarj hızlarını düşük tuttuğu konusunda sıkça eleştiriliyor ve iPhone 16 serisinde bu durum değişebilir.

Rakiplere baktığımızda, Samsung Galaxy S24 Ultra 45W hızında şarj olabiliyor, Xiaomi 14 Ultra'da bu oran 90W olarak belirtiliyor.

Not: En baştaki görsel temsilen kullanılmıştır.