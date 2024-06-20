iPhone 16'nın kılıfı sızdırıldı, gizli düğme bir kez daha ortaya çıktı!

20 Haziran 2024 15:24 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:24

Teknoloji devi Apple, her sene yeni bir iPhone akıllı telefon serisi tanıtıyor. 2007'den beri bu geleneğini bozmayan şirket, eylül ayında yani yaklaşık 3 ay içinde iPhone 16 serisiyle kullanıcılarını buluşturacak.

Apple'ın Kaliforniya'daki Apple Park Kampüsü'nde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı iPhone 16'nın kendisi olmasa da kılıfları sızdırıldı. Paylaşılan görüntüler, 2024 ve 2025'in en güçlü akıllı telefonları arasında yer alacak yeni modelin kamera tasarımını gözler önüne serdi.

IPHONE 16 KAMERA TASARIMI, IPHONE X'E BENZİYOR

Apple, iPhone 16 serisinde en büyük değişikliğe kamera tarafında imza atacak. Kameralar, dörtgen olarak değil de dikey olarak yerleştirilecek; bu tasarım son olarak iPhone X ve Xs modellerinde kullanılmıştı.

EYLEM DÜĞMESİ TÜM MODELLERE GELİYOR

Bir diğer yenilik ise Apple, eylem düğmesini iPhone 16 serisindeki bütün modellere koyacak. Bu düğme ilk olarak iPhone 15 serisinde tanıtılmıştı fakat sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yer alıyordu.

Eylem düğmesi, kullanıcıların kestirmeleri çalıştırmak, el fenerini yakmak, karanlık modunu aktifleştirmek / devre dışı bırakmak başta olmak üzere iPhone'daki birçok işlemi tek bir tuşa basarak yapmalarını sağlıyor.

IPHONE 16'YA ÖZEL YAKALAMA DÜĞMESİ GELİYOR

Bugüne kadar paylaşılan sızıntılarda, eylem düğmesine ek olarak 'yakalama düğmesi' isimli bir düğmenin de adı geçiyordu.

Paylaşılan iPhone 16 kılıflarındaki kesiklere bakılırsa, bu sızıntı gerçek olacak. Ancak yakalama düğmesinin ne işe yarayacağı bilinmese de deklanşör işlevine sahip olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.