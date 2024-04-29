iPhone 16'nın maket görselleri sızdırıldı! 2017'ye geri dönüyoruz

29 Nisan 2024 16:08 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:09

Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

Muhtemelen eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 16 serisinin neredeyse bütün özellikleri ortaya çıktı. Son olarak, yeni amiral gemisi akıllı telefonların ekran boyutlarını gözler önüne seren maket görselleri fısıltı gazetesinin bugünkü manşetinde karşımıza çıktı.

PRO MAXTE 4 YIL SONRA BİR İLK

Apple'ın bu yılki en güçlü ve en pahalı telefonu olacak iPhone 16 Pro Max, 6,9 inç ekran boyutuna sahip olacağı iddia edildi.

Hatırlatmak gerekirse Pro Max model iPhone'ların ekran boyutu, 2020 yılında tanıtılan 12 serisinden beri aynı kalıyor. Son olarak iPhone 11 Pro Max'teki 6,4 inçlik ekran, 12 Pro Max'te yerini 6,7 inçe bırakmıştı. Apple, 16 Pro Max'te bu oranı iki inç artırmayı planlıyor.

IPHONE 16 PRO DA BÜYÜYECEK

Büyüme sadece iPhone 16 Pro Max'te değil, iPhone 16 Pro'da da olacak. Geçtiğimiz sene piyasaya sunulan iPhone 15 Pro'nun 6,1 inç ekranı gidecek ve yerine 6,3 inçlik devasa diyebileceğimiz bir ekran gelecek.

İşte sızdırılan o fotoğraf:

DİKEY KAMERA GERİ DÖNÜYOR

Ekrandaki büyümeye ek olarak Apple, yeni akıllı telefonlarında kameraya da el atacak gibi duruyor. Maket görselleri doğruysa, iPhone 16 ve 16 Plus dikey bir şekilde arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu tasarımı ilk olarak 2017 yılında iPhone X modeliyle görmüştük.

IPHONE 16 NE ZAMAN TANITILACAK?

Şu an için bilindiği kadarıyla Apple, 2024 yılında üç önemli etkinlik düzenleyecek. Yeni iPad'leri göreceğimiz 'Let Loose' başlıklı ilk etkinlik 7 Mayıs salı günü yapılacak. 10-14 Haziran tarihleri arasında WWDC 24 konferansında iOS 18, macOS 15 gibi yeni işletim sistemi sürümlerini göreceğiz.

iPhone 16 serisinin tanıtılacağı o büyük etkinlik ise (aksi bir durum olmazsa) her yıl olduğu gibi eylül ayında gerçekleştirilecek.

Not: En baştaki görsel "temsilen" kullanılmıştır.