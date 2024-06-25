iPhone 16'nın sosyal medyada yeni görüntüsü sızdı! Yeni özellik dikkat çekiyor

25 Haziran 2024 15:32 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:37

Apple tarafından üretilen iPhone’nun yeni serisi kullanıcıları meraklandırıyor. Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16'nın tasarımının görüntüsü sızdırıldığı iddia edildi.

SIZAN GÖRÜNTÜ MERAK UYANDIRDI

Sosyal medyada yayılan bir görüntünün üretim aşamasında olan iPhone 16’ya ait olabileceği öne sürülüyor. Apple sızan görüntüyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

X’te yayınlanan kısa videoda iPhone 16 veya iPhone 16 Plus için bir kılıf şablonu yer alıyor.

HER İKİ SERİNİN AYNI TASARIMA AİT OLMASI BEKLENİYOR

iPhone 16 ister iPhone 16 Plus için olsun, her iki telefonun da aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. İki telefon arasındaki tek fark ekran boyutu ve konfigürasyonu, boyutları ve pil kapasitesi olacak.

Videoda, daha önce söylentilere konu olan dikey kamera hizalamasını da dikkat çekiyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta ise çapraz kamera dizilimi kullanılıyordu.

Ayrıca tüm iPhone 16 modellerine gelmesi beklenen yeni yakala düğmesi de videoda görülebiliyor. İddialar doğruysa, yeni düğme kullanıcıların çok daha pratik şekilde fotoğraf ve video çekmesini sağlayacak.