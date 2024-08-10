iPhone 16'nın tasarımı bir videoda gösterildi: Beş yeni renk geliyor

10 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:11

Apple Intelligence ertelendi, iPhone 16'nın da akıbeti belli oldu

Apple Intelligence ertelendi, iPhone 16'nın da akıbeti belli oldu

iPhone 16'nın piyasaya sürülmesine hızla yaklaşıyoruz. Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonları hakkında yeni bir sızıntı ise, teknoloji dünyasında büyük bir ilgi topladı. Son sızıntılar, iPhone 16'nın beş farklı renkte piyasaya sürüleceğini gösterdi.

Aaron Zollo tarafından yönetilen Zollotech YouTube kanalının paylaşmış olduğu videoda, iPhone 16'nın mavi, yeşil, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle geleceği iddia edildi.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ SIZMAYA DEVAM EDİYOR

Son sızıntı doğruysa, Apple'ın iPhone 16 için renk paletinde büyük bir değişiklik yapmayı planladığı görülüyor. Önceki modellerdeki yumuşak kaplama yerine, iPhone 16'nın çok daha canlı ve parlak renklere sahip olacağı belirtiliyor. Bu durum, Apple'ın buzlu cam görünümünü terk edip daha opak bir tasarıma yöneleceğini gösteriyor.

Zollotech tarafından paylaşılan bu renk seçenekleri, daha önce Sonny Dickson tarafından X platformunda paylaşılan renklerle de örtüşüyor.

Videoda dikkat çeken bir diğer detay ise iPhone 16'nın yeni butonlarla donatılmış olması. Action butonunun artık sadece Pro modellerle sınırlı kalmayacağı, telefonun sağ alt köşesine eklenen Capture butonunun ise fotoğraf ve video çekimi için kullanılabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca, iPhone 16’nın dikey olarak sıralanmış kameraları sayesinde mekansal video çekimi yapabileceği ve bu videoların Apple Vision Pro ve Meta Quest 3 gibi başlıklarla izlenebileceği belirtiliyor.

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül 2024 tarihinde tanıtması bekleniyor. Bu sayede, Zollotech tarafından paylaşılan bu maketlerin gerçek mi yoksa sahte mi olduğu kısa süre içinde netlik kazanacak.