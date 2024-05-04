iPhone 16'ya rakip olacak: Xiaomi 15 çıkış tarihi sızdırıldı

04 May 2024 11:47 - Güncelleme : 04 May 2024 11:47

Xiaomi, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon amiral gemisi işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon üreticisi olmak istiyor. Digital Chat Station'a göre, Xiaomi'nin ekim ayı ortasında ilk Snapdragon 8 Gen 4 destekli telefonu, yani Xiaomi 15'i piyasaya sürmesi bekleniyor.

Geçen haftanın başlarında, Xiaomi'nin çip tasarımcısı Qualcomm'dan özel ilk lansman hakları aldığı öğrenilmişti. Bugün paylaşılan en son sızıntı, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun amiral gemisi yonga setine ev sahipliği yapacağını belirtiyor.

XIAOMI 14 DE İLK OLMUŞTU

Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanan ilk telefon Xiaomi 14'ü 26 Ekim 2023'te tanıtmıştı. Daha sonra 2024 Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde global pazar lansmanını gerçekleştirmişti.

Görünüşe göre Xiaomi benzer bir şeyi yine yapacak. Yani Çin lansmanı ekim ayı ortalarında gerçekleşecek. 2025 Şubat ayına geldiğimizde ise Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde Xiaomi 15'in uluslararası pazara çıkması bekleniyor.

Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 4, Geekbench'te tek çekirdekte yaklaşık 2.700 puan ve çok çekirdekte yaklaşık 10.000 puan aldı. CPU'sunun 3,6 ila 4 GHz arasında saat hızına sahip iki ekstra büyük çekirdeğe sahip olduğu söyleniyor.