iPhone 17 Air hakkında yeni bilgi ortaya çıktı: İnceliğiyle şaşırtacak

19 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:38

Apple analisti Jeff Pu, "iPhone 17 Air" modelinin bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone modeli olacağını açıkladı. Halihazırda bu ünvan 6,9 mm kalınlığa sahip iPhone 6'nın elinde. iPhone 17 Air ise inceliğiyle şaşırtacak.

Apple​ analisti Jeff Pu, Hong Kong merkezli yatırım bankası Haitong'un yayınladığı bir araştırma notunda, "iPhone 17 Air" olarak anılan yeni iPhone​ modelinin yalnızca 6 mm kalınlığında olabileceğine dair iddiaları doğruladı. Jeff Pu, notunda şu ifadeleri kullandı:

"iPhone 17 Slim modelinin 6 mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olacağı yönündeki son söylentilerle hemfikiriz."

EN İNCE İPHONE OLACAK

Eğer bu iddia doğruysa, iPhone 17​ Air bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone olacak. Şu anda bu ünvan, Apple'ın 2014 yılında tanıttığı ve 6,9 mm kalınlığa sahip iPhone 6 modelinin elinde bulunuyor. Yeni iPhone 17 Air'in kalınlığı aynı zamanda iPhone 16 serisinden yaklaşık yüzde 25 daha ince olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri 8.25 mm, iPhone 16 ve 16 Plus modelleri ise 7.8 mm kalınlığında.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İPHONE KALINLIKLARI

iPhone'ların tasarımlarının giderek incelmesi hiç şüphesiz takdire şayan bir gelişme. Neticede hiç kimse elinde tuğla gibi bir telefon taşımak istemez. Ancak unutmamak gerekiyor ki, batarya kapasitesi ve diğer dahili bileşenlerin boyutu bu alandaki ilerlemeyi sınırlayan en büyük etkenlerden biri.

Dolayısıyla Apple'ın telefonu inceltmek için bataryadan kısmak zorunda kalacağı üzerinde duruluyor. Merak edenler için geçmişten günümüze iPhone modellerinin kalınlık karşılaştırması şöyle:

iPhone 16 Pro ve Pro Max: 8,25 mm

iPhone 16 ve 16 Plus: 7,8 mm

iPhone 15 Pro ve Pro Max: 8,25 mm

iPhone 15 ve 15 Plus: 7,8 mm

iPhone 14 Pro ve Pro Max: 7,85 mm

iPhone 14 ve 14 Plus: 7,8 mm

iPhone 13 Pro ve Pro Max: 7,65 mm

iPhone 13 ve 13 mini: 7,65 mm

iPhone 12 Pro ve Pro Max: 7,4 mm

iPhone 12 ve 12 mini: 7,4 mm

iPhone 11 Pro ve Pro Max: 8,1 mm

iPhone 11: 8,3 mm

iPhone XS ve XS Max: 7,7 mm

iPhone XR: 8,3 mm

iPhone X: 7,7 mm

iPhone 8 Plus: 7,5 mm

iPhone 8: 7,3 mm

iPhone 7 Plus: 7,3 mm

iPhone 7: 7,1 mm

iPhone 6s Plus: 7,3 mm

iPhone 6s: 7,1 mm

iPhone 6 Plus: 7,1 mm

iPhone 6: 6,9 mm

iPhone 17 Air söylentisi: 6 mm

Bu arada iPhone 17 Air, şimdiye kadarki en ince iPhone olsa da "en ince Apple ürünü" olmayacak. Bu rekor, sadece 5,1 mm kalınlığında olan 13 inç iPad Pro'nun 2024 versiyonuna ait. Ayrıca son iPod nano da 5,4 mm kalınlığındaydı.