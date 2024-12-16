iPhone 17 almak isteyen vazgeçecek: Apple'dan kullanıcıları hüsrana uğratacak karar!

16 Aralık 2024 14:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:31

Eğer iPhone 16 yerine iPhone 17 modelini bekliyorsanız, bu haber sizi üzebilir: Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisinde beklenenin aksine fiyat artışı yapmamıştı. Ancak iPhone 17 serisinde bunun acısını çıkarabilir. İşte detaylar.

Jukanlosreve tarafından paylaşılan bir tweete göre, iPhone 17​ serisi gelecek yıl alıcılara daha pahalıya mal olacak. Tweet, Samsung Securities Araştırma Merkezi'nde Kıdemli Araştırmacı olan Jong Wook Lee'nin, iPhone 16 serisinin fiyatlarının bu yıl artması gerektiğini ancak artmadığını belirttiğini aktarıyor.

IPHONE 17 FİYATLARI ARTACAK

Bunun sonucunda Jong, iPhone 17 serisinin fiyatlarının gelecek yıl eylül ayında telefonlar tanıtılıp ön siparişe açıldığında zamlanmasını bekliyor. Samsung Securities Araştırma Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Jong Wook Lee, açıklamasında şöyle diyor:

"Başlangıçta Apple'ın iPhone fiyatlarının bu yıl artacağına dair beklentiler olmasına rağmen, fiyatlar alışılmadık bir şekilde artırılmadı. Sonuç olarak, kar marjları bu yılın üçüncü çeyreğinden bu yana geriledi. iPhone fiyatlarının önümüzdeki yıl artması bekleniyor."

Zaten iPhone 17 serisinin fiyatlandırmasında bir tuhaflık olacağı bekleniyordu. Çünkü ultra ince iPhone 17 Air'in, daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen iPhone 17 Pro Max'ten daha yüksek fiyatlı olabileceği söyleniyor.

Örneğin, iPhone 17 Air'in, daha pahalı olmasına rağmen iPhone 17 Pro Max'te kullanılacak olan gelişmiş A18 Pro çip yerine ondan daha güçsüz olan A18 işlemciden gücünü alacak. Ayrıca yeni iPhone 17 Air’in yalnızca bir arka kameraya sahip olması ve çeşitli kameraların yerine geçmek için hesaplamalı fotoğrafçılığa dayanması öngörülüyor.

Apple'ın iPhone 17 serisini nasıl fiyatlandıracağını bilmesek de, iPhone 16 fiyatlarına bir göz atalım:

iPhone 16: 799 dolar

iPhone 16 Plus: 899 dolar

iPhone 16 Pro: 999 dolar

iPhone 16 Pro Max: 1.199 dolar

IPHONE 17 AIR FİYATI NE KADAR OLACAK?

Daha önceki söylentilere göre, iPhone 17 Plus'ın yerini alacak olan iPhone 17 Air'in, 1.299 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor. Bu, iPhone 17 serisi fiyatlarında bir değişiklik olmazsa, iPhone 17 Pro Max'ten 100 dolar daha fazla olacağı anlamına geliyor. Yani bu senaryoya göre Apple, yeni iPhone 17 Air'de kullanılan ultra ince tasarım için tüketicilerin daha fazla ödeme yapacağını düşünüyor.