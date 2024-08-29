iPhone 17 hakkında çarpıcı gelişme: iPhone 16'yı unutturacak bir özellik ile geliyor

29 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:38

Apple'ın iPhone 16'yı tanıtacağı 9 Eylül etkinliğine 10 gün kala gelecek yılın iPhone'ları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 17 özellikleri hakkında yaptığı bir paylaşımda amiral gemisinin iPhone 16'dan daha fazla RAM kapasitesi sunacağını öne sürdü.

IPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Çinli mikroblog sitesi Weibo'daki bir sızıntı, 2025 yılında iPhone 17 serisinin 12GB RAM özelliği ile çıkacağını ileri sürmüştü, ki bu Apple tarihinde bir ilk anlamına geliyor zira iPhone 16 dahil olmak üzere hiçbir modelde bu kadar yüksek bir RAM yok.

Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre bu yükseltme iPhone 17 serisindeki bütün modeller için geçerli değil ve yalnızca iPhone 15 Pro Max ile sınırlı olacak.

Kuo'nun verdiği bilgi doğru çıkarsa, iPhone 17 Pro, temel iPhone 17 ve tamamen yeni iPhone 17 "Slim", bu yıl tüm iPhone 16 serisi için söylenen 8GB RAM ile çıkacak. Bu arada 2025'in başlarında çıkması beklenen iPhone SE 4'ün de aynı kapasiteye sahip olması bekleniyor.

APPLE INTELLIGENCE İÇİN RAM ÇOK ÖNEMLİ

Apple'ın cihazlarındaki RAM miktarı şu anda oldukça önemli çünkü Apple, iOS 18'de gelecek Apple Intelligence özellikleri için 8GB'ın minimum gerekli olduğuna karar verdi. Bu da yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max'in bunları destekleyeceği anlamına geliyor. iPhone 15 ve 15 Plus 6GB RAM taşıyor.

Önümüzdeki ay çıkacak iPhone 16 serisinden itibaren 8GB'a geçiş tüm yeni iPhone'ların Apple Intelligence'ı desteklemesini sağlayacak olsa da, Apple'ın 12GB'a geçiş ile birlikte muhtemelen daha da güçlü yapay zeka yeteneklerine olanak tanıyacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple bazı tüketiciler, iPhone 16'yı almak yerine 17'yi beklemeyi tercih edebilir.