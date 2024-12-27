iPhone 17 Pro ile Dynamic Island küçülüyor: İşte böyle görünecek

27 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:40

iPhone'larda, ekranın üst tarafında yer alan "Dynamic Island" adlı alan gözünüze batıyorsa ve bu yüzden telefonunuzdan soğuyorsanız, iPhone 17 Pro'yu beklemek isteyebilirsiniz. Apple'ın Dynamic Island alanını küçültmek için yeni bir teknolojiye geçiş yapacağı ortaya çıktı.

Apple​, iPhone 14 Pro'dan beri akıllı telefonlarında kullandığı Dynamic Island teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Son iddialara göre ise iPhone 17 Pro modeliyle birlikte bu özelliğin boyutu değişecek ve daha küçük hale gelecek. Bu iddiayı sektörde tanınan bir isim olan Jeff Pu geçtiğimiz aylarda gündeme getirmişti. Çin kaynaklı yeni bir rapor, Pu'nun öngörüsünü doğruladı.

DYNAMİC ISLAND NASIL KÜÇÜLECEK?

Mevcut modellerde Dynamic Island'ın kapladığı alanın büyük olmasının teknik bir sebebi var. Yüz tanıma sistemi Face ID​ için kullanılan sensörler büyük ve Apple da doğal olarak bu sensörleri yerleştireceği alanı istediği kadar daraltamıyor.

Dynamic Island'ın küçültülmesindeki kilit nokta, Face ID için kullanılan teknolojide yapılacak değişiklikler olacak. Apple'ın geleneksel lensler yerine yeni nesil bir teknoloji olan "metalens" kullanmayı planladığı bildiriliyor. Metalens, daha küçük bir alan kaplıyor ve bu da Face ID sensörlerinin kapladığı alanı önemli ölçüde azaltıyor. Dynamic Island'ın boyutu da bu sayede küçültülebiliyor.

KULLANICILAR DAHA BÜYÜK EKRAN ALANINA KAVUŞACAK

Dynamic Island alanının küçülmesi, iPhone 17 Pro'nun ekranında daha geniş bir kullanım alanı sunacak. Tabii iPhone 17 serisinin tanıtımına yaklaşık 1 yıl olduğu için, telefonun tasarımını sızdıran bir rapor henüz paylaşılmadı. Ancak yukarıda yer alan konsept tasarımlar, Dynamic Island alanındaki bu küçülmenin iPhone 17 Pro'nun ekranında nasıl bir fark oluşturacağını anlamak için yeter da artar bile.