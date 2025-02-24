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 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 Pro Max kılıfları ortaya çıktı: Tasarımı artık kesinleşti

iPhone 17 Pro ve Pro Max, geleneksel üçgen kamera diziliminden vazgeçerek yatay "kamera şeridi" tasarımına geçiyor. Yeni sızdırılan görseller, Apple'ın kamera modülünü tamamen yeniden şekillendirdiğini doğruladı.

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iPhone 17 Pro Max kılıfları ortaya çıktı: Tasarımı artık kesinleşti
KAYNAK:
Donanim Haber
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 17:57

Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen iPhone 17 serisi için heyecan giderek artıyor. Daha önce sızdırılan bilgiler, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin yatay bir kamera adasına geçiş yapacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise bu iddiaları destekleyen yeni görseller gün yüzüne çıktı.

IPHONE 17 PRO MAX TASARIMINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Apple sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson tarafından paylaşılan yeni görüntüler, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in arka yüzeyinde önemli bir tasarım değişikliği yaşanacağını doğruluyor. Yeni tasarıma göre, Apple'ın geleneksel üçgen kamera dizilimi korunacak ancak kamera modülü artık yatay bir şerit şeklinde tasarlanacak.

Bu tasarım değişikliğiyle birlikte; üçlü kamera sistemi, flaş, mikrofon, LiDAR sensörü birbirinden ayrılmış şekilde konumlandırılacak. Apple'ın bu yeni düzeni "kamera şeridi" olarak adlandıracağı belirtiliyor.

IPHONE 17 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone lansmanını eylül ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak iPhone 17 serisinin kesin çıkış tarihi henüz doğrulanmış değil. Bu arada teknoloji devi, 19 Şubat'ta "iPhone 16 ailesinin yeni üyesi" olarak tanımladığı, 47 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatına sahip olan yeni iPhone 16E modelini tanıttı.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 fiyat listesi nasıl olacak?
Apple, iPhone 16 serisini 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Ancak iPhone 17 serisinin fiyat listesi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.
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#Teknoloji
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