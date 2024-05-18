iPhone 17 Slim, 'iPhone 17 Pro Max'ten daha iyi ve pahalı olacak

18 May 2024 12:53 - Güncelleme : 18 May 2024 12:56

iPhone 16 Pro Max tasarımı ortaya çıktı, 6.9 inç boyut ile ekran daha da büyüyor

iPhone 16 Pro Max tasarımı ortaya çıktı, 6.9 inç boyut ile ekran daha da büyüyor

Apple'ın iPhone 16 serisini satışa sunacağı güne aylar kala (tanıtım eylül ayında olacak) iPhone 17 modelleriyle ilgili sızıntılar peş peşe gelmeye başladı.

Kaliforniya merkezli üreticinin, iPhone 8'den sonra rafa kaldırıp iPhone 14'te ise yeniden piyasaya sunduğu "Plus" varyantının 2025 yılında tanıtılması beklenen 17 serisinde olmayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine geçeceği konuşulan "Slim" varyantıyla ilgili bir sızıntı geldi.

IPHONE 17 SLIM, EN ÜST MODEL OLACAK

iPhone 11'den bu yana Apple'ın çıkardığı yeni akıllı telefon ailesinde en üst varyant hep "Pro Max" idi. Dolayısıyla, her yılın en pahalı ve aynı zamanda donanımsal anlamda en güçlü modeli de "Pro Max iPhone" oldu.

Şu ana kadar bilindiği kadarıyla bu düzen iPhone 16'da bozulmayacak. Fakat iPhone 17 serisiyle ilk kez Apple kullanıcılarının hayatına gireceği iddia edilen Slim varyantının, Pro Max'ten de daha pahalı ve daha güçlü olacağı tahmin ediliyor.

TASARIM DA DEĞİŞİYOR

Ayrıca iPhone 17 Slim ile birlikte firmanın, iPhone X dönemindekine benzer şekilde büyük bir tasarım değişikliğine imza atacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2017'ye kadar iPhone'lar ana ekrana dönmeye ve arka planda açık uygulamaları görüntülemeye yarayan bir orta tuşu merkezine alan çerçeveli bir tasarıma sahipti. iPhone X ile çerçevesiz tasarıma geçiş yapılırken, orta tuş kaldırıldı ve kamera dizaynı da değiştirildi.

IPHONE 17 PLUS OLMAYACAK

iPhone 17, yine dört modelden oluşan bir akıllı telefon ailesi olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan Slim'le ilgili bilinen bir diğer detay; cihazın 6,1 inç ile 6,7 inç arasında ekran boyutuna sahip olacağı belirtildi. Alüminyum kasa ve A19 çip de sızıntılarda adı geçen diğer özellikler arasında.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.