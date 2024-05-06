iPhone 17 tasarımı farklı olacak, Plus değil Slim geliyor

06 May 2024 18:30 - Güncelleme : 06 May 2024 18:50

Apple'ın iPhone serisinde önemli değişikliklerin kapıda olduğu belirtiliyor.

Analistler, iPhone 17 Plus modelinin yerine Slim modelinin geleceğini öne sürüyor.

Bu yeni modelin yanı sıra iPhone 17 ve iPhone 17 Pro da alüminyum tasarımıyla yenilenecek.

Özellikle Slim modelin tanıtılması, Apple'ın Plus model geleneğinden vazgeçtiğini gösteriyor.

iPhone 16 serisinin tanıtılmasının ardından, iPhone 17 serisinin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bu yıl büyük bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor.