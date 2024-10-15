iPhone 17'yi pas geçip iPhone 18'i beklemek için 2 sebep

15 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:41

Apple, iPhone 16 serisini yeni tanıttı ve tüm dikkatler iPhone 17 serisinin özelliklerine yöneldi. Ancak iPhone 17'yi beklemek yerine bir sonraki modeli, iPhone 18 serisini tercih etmenizi gerektirecek bazı nedenler var. İşte ayrıntılar.

Apple​, iPhone 16 / 16 Plus ve iPhone 16 Pro / Pro Max olmak üzere dört modelden oluşan yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini geçen ay piyasaya sürdü. Yeni modeller, başlangıç fiyatı 64 bin 999 TL olarak raflardaki yerini aldı. Bununla birlikte Apple'ın gelecekteki cihazları hakkında da sızıntılar gelmeye başladı.

iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından, 2025 Eylül ayında satışa sunulması beklenen iPhone 17​ teknik özellikleri hakkında sızıntılar paylaşılmaya başladı. Ancak bu sefer fısıltı gazetesinin konuğu, 2026 yılının modeli olan iPhone 18 serisi. Öyle iddialar paylaşıldı ki, iPhone 17'yi pas geçip 18. modeli beklemek isteyebilirsiniz.

IPHONE 18 PRO MODELLERİ, 12GB RAM​ İLE GELECEK

Apple'ın iPhone modelleri, Android tarafındaki rakiplerine kıyasla daha düşük RAM kapasitelerine sahip olduğu için eleştiriliyor. Örneğin iPhone 15 ve 15 Plus modelleri 6GB, iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri 8GB RAM'e sahip. Galaxy S24 Ultra ve Xiaomi 14 Pro gibi modellerin 12GB RAM'e sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, iPhone'larınki bir hayli düşük kalıyor.

Apple, iPhone 16 ile birlikte tüm modellerde 8GB RAM sunsa da hâlâ Samsung ve Xiaomi gibi rakiplere yetişebilmiş değil. Ancak iddialara göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde RAM konusunda büyük bir sıçrama yapılacak ve 2026'nın iPhone'ları 12GB RAM kapasitesine sahip olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

iPhone 17 serisinde ise durum daha farklı olacak. İddialarda yer alan bilgiye göre, yalnızca iPhone 17 Pro modelinde 12GB RAM özelliği olacak. Diğer üç modelin (iPhone 17 / 17 Plus ve 17 Pro) ise kuvvetle muhtemel 8GB ile geleceği üzerinde duruluyor.

IPHONE 18, DAHA GÜÇLÜ BİR ÇİPE SAHİP

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 18'in sadece RAM konusunda değil, işlemci performansı konusunda da iPhone 17'ye büyük fark atacağını belirtti. Kuo'ya göre, 2026 iPhone modellerinden bazıları 2nm çip ile donatılacak ve bu sayede önceki modellerde bulunan çiplerden daha hızlı ve daha verimli olacak.

Raporlar, bu özelliğin ise iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerine özel tutulacağını öne sürüyor. Apple son yıllarda daha ucuz iPhone modellerinde daha az güçlü yonga setleri sunduğu için bu şaşırtıcı değil. Örneğin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, A18 çipe sahipken, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max daha güçlü A18 Pro'dan güç alıyor.

A18 Pro çipi altı çekirdekli bir GPU'ya sahipken, A18 beş çekirdekli bir GPU'yu barındırıyor. Yani iPhone 16 Pro'nun grafik performansı daha fazla. Ayrıca iPhone 16 Pro modelleri, A18'e göre daha geniş bellek bant genişliğine ve daha büyük önbelleklere sahip olduğunu da belirtelim.

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