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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:17

iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?

Garanti BBVA, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 12 ve 24 aylık kiralama seçenekleriyle kullanıma sunuyor. Aylık kira bedelleri modele ve ödeme planına göre değişirken kiralanan telefon, sözleşme sonunda iade ediliyor. iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:17

Yeni iPhone modellerini satın almak yerine belirli bir süre kullanmak isteyenler için telefon seçeneği öne çıkıyor. Garanti BBVA Mobil üzerinden yürütülen iPhone Kirala hizmetinde kullanıcılar cihazın modelini, rengini, depolama kapasitesini ve kiralama süresini seçebiliyor. Peki, iPhone 18 kiralama Garanti BBVA üzerinden nasıl yapılır, güncel fiyatları ne kadar ve başvuru şartları neler?

İPHONE 18 KİRALAMA GARANTİ NASIL YAPILIR?

Garanti BBVA iPhone Kirala hizmeti, bireysel Garanti BBVA müşterilerine mobil uygulama üzerinden sunuluyor. Başvuru yapmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil uygulamasındaki iPhone Kirala bölümüne girerek mevcut modelleri incelemesi, renk ve hafıza tercihini yapması ve 12 veya 24 aylık kiralama süresini belirlemesi gerekiyor.

iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?

Ardından ödeme planı ve sözleşme koşulları incelenerek başvuru tamamlanıyor. Başvurunun onaylanması cihazın uygunluğuna, stok durumuna ve sistemde yapılan değerlendirmeye bağlı olarak değişebiliyor. 

İPHONE 18 KİRALAMA FİYATLARI NE KADAR?

Garanti BBVA Kirala'nın çevrim içi ürün kataloğunda yer alan güncel başlangıç fiyatlarına göre iPhone 18 Pro aylık 5.910 TL, iPhone 18 Pro Max ise aylık 6.435 TL'den kiralanabiliyor. Bu tutarlar başlangıç fiyatlarıdır. Seçilen depolama kapasitesi, kiralama süresi ve varsa ilk ödeme tutarı aylık kira bedelini değiştirebilir. Kesin fiyat ve toplam maliyet, başvuru sırasında uygulamada gösterilen ödeme planından kontrol edilmelidir.

iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?

KİRALANABİLEN MODELLER

  • iPhone 18 Pro: Aylık 5.910 TL'den başlayan fiyatlarla
  • iPhone 18 Pro Max: Aylık 6.435 TL'den başlayan fiyatlarla

Bu fiyatlar Garanti BBVA Kirala'nın çevrim içi kataloğunda görüntülenen başlangıç tutarlarıdır ve değişebilir. iPhone 18 serisinin diğer modelleri için güncel kiralama seçeneği bulunup bulunmadığı uygulamadaki ürün listesi üzerinden kontrol edilmelidir.

İPHONE 18 KİRALAMA KAÇ AY VADEYLE YAPILIYOR?

Garanti BBVA iPhone Kirala hizmetinde 12 ve 24 aylık iki farklı kiralama süresi bulunuyor. Kullanıcılar kendilerine sunulan ödeme planlarını karşılaştırabiliyor ve varsa ilk ödeme seçeneğiyle sonraki aylık kira tutarını düşürebiliyor. Kiralama, telefonun mülkiyetini kullanıcıya geçirmiyor. Sözleşme süresi dolduğunda cihazın iade edilmesi gerekiyor.

iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?

İPHONE 18 KİRALAMA ŞARTLARI

Hizmet, Garanti BBVA Mobil üzerinden başvuru yapabilen bireysel müşterilere yönelik olarak sunuluyor. Başvurular seçilen model, ödeme planı, stok durumu ve uygunluk değerlendirmesine göre sonuçlandırılıyor. İlk kira bedeli sipariş oluşturulurken alınıyor, kiralama süresi ve sigorta ise telefonun teslim edildiği tarihte başlıyor.

iPhone 18 kiralama Garanti fiyatları ne kadar, nasıl yapılır? iPhone 18 nereden kiralanır?

 Cihazın mülkiyeti kiralama şirketinde kalıyor ve sözleşme sonunda telefonun geri verilmesi gerekiyor.

 

İPHONE KİRALAMADA SİGORTA VE HASAR KOŞULLARI

Kiralanan iPhone, teslim edildiği tarihten kiralama süresinin sonuna kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Poliçede belirtilen koşullara göre kaza sonucu kırılma, düşme, çarpma ve sıvı teması gibi durumlar teminat kapsamına girebiliyor. Ancak her hasarın otomatik olarak karşılanacağı anlamına gelmiyor. Kapsam dışı durumlar, muafiyetler ve onarım sınırları için sözleşme ile sigorta poliçesinin incelenmesi gerekiyor. 

AşamaYapılacak işlem
1. Model seçimiGaranti BBVA Mobil üzerinden mevcut iPhone modellerini inceleyin.
2. Kiralama planıRenk, depolama kapasitesi ve 12 veya 24 aylık süreyi seçin.
3. Sözleşme ve ödemeKira tutarını, sigorta belgelerini ve sözleşme koşullarını kontrol edin.
4. SiparişGerekli onayları verip ilk kira bedelini ödeyin.
5. TeslimatCihazın teslimat sürecini mobil uygulamadan takip edin.
6. Kiralama dönemiSözleşmede belirtilen kira ödemelerini ve kullanım koşullarını takip edin.
7. Süre sonuKişisel verilerinizi yedekleyip silin ve cihazı iade edin.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre cihaz, sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 ila 10 iş günü içinde teslim edilebiliyor. Teslimat süresi stok ve operasyon koşullarına göre değişebilir. Kiralama süresi cihazın teslim edildiği tarihte başlıyor. 

İPHONE 18 GARANTİ BBVA ÜZERİNDEN NEREDEN KİRALANIR?

iPhone Kirala hizmetine Garanti BBVA Mobil uygulamasındaki ilgili başvuru bölümünden ulaşılabiliyor. Mevcut model ve stok seçenekleri incelendikten sonra kiralama süresi ve ödeme planı seçilerek başvuru tamamlanabiliyor.

İPHONE 18 PRO VE PRO MAX KİRALAMA FİYATLARI NE KADAR?

Garanti BBVA Kirala'nın çevrim içi kataloğunda iPhone 18 Pro aylık 5.910 TL, iPhone 18 Pro Max ise aylık 6.435 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Kesin kira tutarı model, depolama kapasitesi, süre ve ödeme seçeneğine göre değişebiliyor.

İPHONE 18 KİRALAMA SÜRESİ BİTİNCE TELEFON KULLANICININ MI OLUYOR?

Hayır, kiralanan telefonun mülkiyeti kullanıcıya geçmiyor ve cihaz sözleşme süresi sonunda iade ediliyor. İade sonrasında yeni bir model kullanmak isteyenler, güncel seçenekler ve uygunluk koşulları çerçevesinde yeniden kiralama başvurusu yapabiliyor.

ETİKETLER
#kiralama
#Iphone 18 Pro
#Iphone 18 Pro Max
#Garanti Bbva Mobil
#Iphone Kirala
#Teknoloji
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