iPhone 18 Pro prototipi ortaya çıktı: Dynamic Island küçülüyor

EKRAN ALTI FACE ID GELİYOR

Peki bu küçülme nasıl mümkün oldu? Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, Face ID sisteminin önemli bir parçası olan kızılötesi aydınlatıcıyı ekranın altına taşımaya hazırlanıyor.

Kamera ve nokta projektörü ise tamamen ortadan kalkmış değil. Onlar hâlâ küçük, hap şeklinde bir oyuk içinde yer alacak. Ancak bu yapı önceki modellere göre daha kompakt olacak.

Bir diğer dikkat çekici detay da üretim teknolojisi. Apple’ın sensör performansını korumak için lazer mikro delme yöntemi kullandığı konuşuluyor. Yani ekranın altına gizlenen bileşenler, doğruluktan ödün vermeden çalışmaya devam edecek.