iPhone 18 Pro prototipi ortaya çıktı: Dynamic Island küçülüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Apple cephesinde uzun süredir konuşulan bir detay nihayet somutlaştı. Ortaya çıkan prototip görüntüler, iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island’ın ciddi şekilde küçültüldüğünü gösteriyor. Açıkçası bu, söylentilerle birebir örtüşen bir gelişme.
Özellikle iPhone 18 Pro Max modelinde bu alanın yüzde 25 ila 30 oranında daralacağı iddia ediliyordu. Sızdırılan görüntüye bakılırsa Apple bu konuda gerçekten önemli bir adım atmış gibi duruyor. Ekran deneyimini daha kesintisiz hale getirmek isteyen şirketin, tasarım tarafında ince ince ilerlediği görülüyor.
Peki bu küçülme nasıl mümkün oldu? Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, Face ID sisteminin önemli bir parçası olan kızılötesi aydınlatıcıyı ekranın altına taşımaya hazırlanıyor.
Kamera ve nokta projektörü ise tamamen ortadan kalkmış değil. Onlar hâlâ küçük, hap şeklinde bir oyuk içinde yer alacak. Ancak bu yapı önceki modellere göre daha kompakt olacak.
Bir diğer dikkat çekici detay da üretim teknolojisi. Apple’ın sensör performansını korumak için lazer mikro delme yöntemi kullandığı konuşuluyor. Yani ekranın altına gizlenen bileşenler, doğruluktan ödün vermeden çalışmaya devam edecek.
Tasarımda büyük bir devrim olmasa da donanım tarafında bazı önemli yenilikler var. iPhone 18 Pro serisinde ilk kez değişken diyaframlı bir ana kamera yer alacak. Bu da özellikle fotoğraflarda alan derinliği kontrolünü ciddi anlamda iyileştirebilir.
Performans tarafında ise Apple’ın çıtayı yine yukarı taşıması bekleniyor. Yeni modellerin, TSMC’nin 2nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcisiyle gelmesi öngörülüyor. Bu da daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği anlamına geliyor.
Apple’ın lansman takviminde de bir değişiklik söz konusu olabilir. İddialara göre şirket, iPhone 18 serisini iki farklı dönemde tanıtacak.
Buna göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri Eylül ayında sahneye çıkacak. Standart iPhone 18 ve diğer modeller ise bahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.