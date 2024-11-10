iPhone 18 Pro'nun kamera detayları belli oldu: Apple bir ilki gerçekleştirecek

10 Kasım 2024 16:02 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:40

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisini tanıttı ve şimdi sırada iPhone 17 var. iPhone 17'nin piyasaya sürülmesine yaklaşık 1 yıl olsa da iPhone 18 hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre şirket, iPhone 18 serisinde bir ilki gerçekleştirecek.

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Apple​, kamera teknolojisinde önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo​'dan gelen son rapora göre, iPhone​ 18 Pro modelleri, şirketin tarihinde bir ilk olarak değişken diyafram açıklığına sahip bir ana arka kamerayla gelecek. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraf çekimlerinde ışık ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak.

İPHONE 18 PRO, DEĞİŞKEN DİYAFRAM AÇIKLIĞINA SAHİP OLACAK

Mevcut iPhone 14 Pro, 15 Pro ve 16 Pro modellerinin ana kameraları sabit bir f/1.78 diyafram açıklığına sahip. Ancak değişken diyafram açıklığına geçişle birlikte, iPhone 18 Pro'nun kamerası, lense giren ışık miktarını kontrol ederek farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilecek. Bu da düşük ışık koşullarında daha aydınlık fotoğraflar çekme, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise daha net detaylar sunma avantajı getirecek.

Ayrıca değişken diyafram sayesinde kullanıcılar alan derinliğini de ayarlayarak, arka planda daha yumuşak bir bulanıklık ya da net bir derinlik oluşturma imkanına sahip olacak.

APPLE, KAMERA TEDARİKÇİLERİNİ BELİRLEDİ

Kuo'nun Medium'daki paylaşımına göre, Apple'ın yeni kamerası için önemli tedarikçi ortaklar da şimdiden netleşmeye başladı. Değişken diyafram lensi Sunny Optical ve Largan Precision tarafından sağlanırken, deklanşör bileşenleri ise Sunny Optical ve Luxshare şirketleri tarafından tedarik edilecek.

Apple, son yıllarda kamera özelliklerinde devrimsel iyileştirmeler yaparak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımıştı. Örneğin sensor-shift stabilizasyon, 48 Megapiksel sensörler ve 5x telefoto kamera gibi teknolojilerin iPhone modellerine entegre edilmesi, bu hamlenin bariz örnekleri arasında yer alıyor.

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