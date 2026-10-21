iPhone 18'in standart sürümü tanıtılmadan önce görüntülendi! Yeni tasarım ve 3 farklı renk

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İstanbul
Teknoloji devi Apple, eylül ayında iPhone 18 Pro ve Pro Max versiyonlarını tanıttı. Pro olmayan standart versiyonların ise tasarımı sızdırıldı.
Görsellerde telefonun beyaz, pembe ve koyu mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olduğu görüldü. Cihazın genel tasarımında iPhone 17'ye büyük ölçüde bağlı kalacağı anlaşıldı.
Yeni modelde arka kameralar, telefonun sol üst köşesinde dikey biçimde sıralanacak. Ancak kameralar, önceki modelden farklı olarak arka yüzeyden yükselen bir bölüm üzerine yerleştirilecek. LED flaş da bu bölümün sağ üst köşesinde bulunacak.
Sızdırılan görsellerde cihazın üç renk seçeneği gösterilse de beyaz, pembe ve koyu mavi renklerin nihai isimleri henüz kesinlik kazanmış değil.
Apple'ın renk seçeneklerine verdiği isimleri farklılaştırmayı tercih etmesi nedeniyle, modellerin piyasaya hangi adlarla sunulacağı belirsizliğini koruyor.
iPhone 18'in tanıtım takvimi de önceki yıllardan farklı olacak. Apple, geçtiğimiz ay iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modellerini duyurdu ancak standart iPhone 18'i tanıtmadı.