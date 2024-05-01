'iPhone alarm çalmıyor' sorunu için Apple'dan açıklama geldi

01 May 2024 09:09 - Güncelleme : 01 May 2024 09:11

Teknoloji devi Apple, bazı iPhone sahiplerinin alarmlarının çalmadığını bildirmesi üzerine açıklama yaptı. Sorunun farkında olduğunu belirtti ve düzeltmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Today Show'un aktardığına göre, iPhone kullanıcıları kurmuş oldukları alarmın birkaç gündür çalışmadığından şikayet ediyordu. Bazı kullanıcılar cuma gününden beri bu sorundan muzdarip olduklarını bildirdi.

APPLE'A GÖRE YAZILIM KAYNAKLI BİR SORUN VAR

iPhone kullanıcılarını adeta deliye döndüren bu problemin sebebi tam olarak belli değil. Bununla birlikte Apple, iPhone'un yazılımıyla ilgili bir sorun olabileceğini ve düzeltmek için uğraştığını açıkladı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM PAYLAŞILDI

Eğer sizler de bu sorunla karşılaştıysanız, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan çözüm önerileri işinize yarayabilir. İlk olarak "Ayarlar" bölümüne girip "Ses ve Dokunuşlar" kısmına tıklayın, buradaki zil sesi ve uyarılar ses seviyesi kaydırıcısının açık olduğundan emin olun.

Bu bölümde "Düğmelerle Değiştir" seçeneği aktifse, alarmınızın sesini yanlışlıkla kısmış olma ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle seçeneği pasif hale getirebilirsiniz.

Bir diğer çözüm önerisinde, Ayarlar - Face ID ve Parola bölümündeki "Dikkat Farkındalığı Özellikleri" seçeneğinin kapatılmasının işe yaradığı öne sürülüyor. Bu ayar açık olduğunda, alarm çalarken telefonunuzun ekranına baktığınızda alarm otomatik olarak kapanır.