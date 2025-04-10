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 | Murat Makas

iPhone fiyatları tedirgin etti, Apple harekete geçti! Trump'ın tarifelerine karşı hamle

ABD ile Çin arasındaki vergi oranları restleşmesi Apple şirketinin dengesini bozdu. Apple, Donald Trump'ın tarifelerini yenmek için yeni plan hazırladı. Hindistan'dan 600 ton iPhone hava yoluyla getiriliyor. Çin ile ticaret savaşı devam ettikçe fiyatlar için endişe verici tablo bekleniyor. Üst düzey bir Hindistanlı yetkili konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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iPhone fiyatları tedirgin etti, Apple harekete geçti! Trump'ın tarifelerine karşı hamle
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 15:16

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde en çok yara alan şirket Apple oldu. Hisseler yüzde 19 düşerken, şirketin piyasa değeri neredeyse 640 milyar dolar birden kayboldu. Çin'den ABD'ye yüzde 84'lük vergi misillemesi gelirken, ABD de Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak karşılık verdi.

iPhone fiyatları tedirgin etti, Apple harekete geçti! Trump'ın tarifelerine karşı hamle

YAKLAŞIK 600 TON IPHONE TAŞINIYOR

Teknoloji devi Apple, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerine karşı koymak için harekete geçti. Reuters'da yer alan detaylarda Apple, Hindistan'da üretimini artırdıktan sonra, 600 ton (yaklaşık 1,5 milyon adet) iPhone'u ABD'ye taşımak için kargo uçuşları kiraladı.

IPHONE FİYATLARI ARTACAK

Analistler, Apple'ın cihazlarının ana üretim merkezi olan Çin’den ithalata olan yüksek bağımlılığı göz önüne alındığında, ABD'deki iPhone fiyatlarının artabileceği konusunda uyarı yapıldı. Bu durumun diğer ülkelere de yansıyacağı iddia ediliyor.

iPhone fiyatları tedirgin etti, Apple harekete geçti! Trump'ın tarifelerine karşı hamle

Haberde şirketin güneydeki Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havaalanı'nda gümrük işlemlerinin 30 saat yerine 6 saate düşürülmesi için Hindistan havaalanı yetkililerine baskı yaptığını belirtti. IPhone 14 ve şarj kablosunun paketlenmiş ağırlığı yaklaşık 350 gram (12,35 oz). Bu da paketleme ağırlığı da hesaba katıldığında, toplam 600 tonluk kargonun yaklaşık 1,5 milyon iPhone'dan oluştuğu anlamına geliyor.

HİNDİSTAN'IN ÖNEMLİ ROLÜ

ABD'ye yapılan toplam iPhone ithalatının beşte birinin Hindistan'dan, geri kalanının ise Çin'den geldiğini tahmin ediyor. Rosenblatt Securities'in detaylarına göre, ABD'de en üst seviye iPhone 16 Pro Max'in %54 gümrük vergisi oranıyla 1.599 dolarlık maliyeti 2.300 dolara fırlayacaktı.

iPhone fiyatları tedirgin etti, Apple harekete geçti! Trump'ın tarifelerine karşı hamle

Üst düzey bir Hintli yetkili, Apple'ın Çennai'de hızlandırılmış gümrük işlemlerini planlamak ve kurmak için yaklaşık sekiz ay harcadığını ve Başbakan Narendra Modi'nin hükümetinin yetkililerden Apple'ı desteklemelerini istediğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Apple iPhone 16 Özellikleri Nelerdir?
Yonga Seti: Apple A18. Ekran Boyutu: 6.1 İnç Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 (FHD+) Piksel. Bellek: 8 GB RAM. Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB. Batarya Kapasitesi: 3561 mAh. Arka ve Ön Kamera: 48 MP ve 12 MP arka kameralar / 12 MP ön kamera.
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