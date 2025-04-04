iPhone fiyatları, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle uçabilir! Ne kadar zam geleceği açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 54'lük yeni gümrük tarifesi, Apple'ın üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor. iPhone modellerinin büyük çoğunluğunun hâlâ Çin'de üretilmesi, bu kararı doğrudan Apple'ı ve dolayısıyla tüketicileri etkiler hale getiriyor. Analistlere göre Apple, ek maliyetleri kullanıcıya yansıtmak zorunda kalırsa iPhone fiyatlarında yüzde 30 ila 43 arasında artış yaşanabilir.

Apple iPhone fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle yakında çok daha pahalı hale gelebilir. Donald Trump, küresel ticaretin seyrini kökten değiştirebilecek bir dizi geniş kapsamlı gümrük tarifesi uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Analistlerin perşembe günü yaptığı açıklamalara göre, iPhone gibi tüketici ürünleri bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer alabilir ve Apple bu maliyeti tüketicilere yansıtırsa fiyatlar yüzde 30 ila yüzde 40 oranında artabilir.

IPHONE'UN ÜRETİLDİĞİ ÇİN'E YÜZDE 54 GÜMRÜK VERGİSİ

Apple, iPhone üretimini birkaç farklı ülkede yapıyor olsa da çoğu hâlâ Çin'de üretiliyor ve Trump, Çin'e yüzde 54 oranında gümrük tarifesi uyguladı. Bu vergiler devam ederse teknoloji devi, zorlu bir tercihle karşı karşıya kalacak: Ya bu ek maliyeti kendisi üstlenecek ya da müşterilere yansıtacak.

Şirketin hisseleri perşembe günü yüzde 9,3 düşüşle kapandı ve Mart 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı.

IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple yılda 220 milyondan fazla iPhone satıyor; en büyük pazarları ise ABD, Çin ve Avrupa. ABD'de satışa sunulan en ucuz iPhone 16 modeli 799 dolarlık bir etiket fiyatına sahip. Ancak Rosenblatt Securities'teki analistler, yüzde 43 oranında bir artış öngörüyor. Bu durumda iPhone 16'nın başlangıç fiyatı tamı tamına 1.142 dolara kadar çıkabilir.

Daha pahalı olan iPhone 16 Pro Max (1TB depolama alanına sahip versiyonu) şu anda 1.599 dolardan satılıyor, ancak yüzde 43'lük bir artışla fiyatı neredeyse 2 bin 300 dolara yükselebilir.

Apple'ın şubat ayında tanıttığı, yapay zeka özelliklerine sahip ve giriş seviyesi olarak konumlandırılan uygun fiyatlı modeli iPhone 16e, 599 dolardan satılıyor. Yüzde 43'lük bir fiyat artışı bu modeli 856 dolara çıkarabilir. Benzer şekilde diğer Apple cihazlarının fiyatlarında da artış görülebilir.

Trump, başkanlığının ilk döneminde Çin'den yapılan birçok ithalata gümrük tarifeleri getirerek ABD'li şirketleri üretimi ya ülkeye geri taşımaya ya da Meksika gibi yakın ülkelere yönlendirmeye zorlamıştı. Ancak Apple o dönemde bazı ürünler için muafiyet veya istisnalar elde etmişti. Bu kez henüz hiçbir muafiyet tanınmış değil.

Diğer yandan bazı analistler, bildirimleri özetlemeye, e-postaları yeniden yazmaya ve kullanıcılara ChatGPT'ye erişim sağlamaya yardımcı olan bir özellik paketi olan Apple Intelligence'ın alıcıları heyecanlandıramaması nedeniyle iPhone satışlarının şirketin büyük pazarlarında bocaladığını belirtti.

Uzmanlar, bu özelliklerin yenilikçi olmalarına rağmen, yeni modellere geçmeyi haklı çıkaracak kadar ikna edici bir neden sunmadığını öne sürdü.

"IPHONE 17 ÇIKANA KADAR ZAM BEKLEMİYORUZ"

Talepteki durağanlık, maliyetler tarifeler nedeniyle artarsa Apple'ın kâr marjı üzerinde daha da fazla baskı oluşturabilir. CFRA Research hisse senedi analisti Angelo Zino, şirketin maliyetin yüzde 5 ila yüzde 10'undan fazlasını tüketicilere yansıtmakta zorlanacağını söyledi. "Apple'ın, iPhone 17'nin piyasaya sürüleceği bu sonbahara kadar telefonlara büyük bir zam yapmamasını bekliyoruz" dedi.