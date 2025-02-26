Apple’ın iPhone’larda bulunan dikte özelliğinde ilginç bir durum ortaya çıktı. Kullanıcılar, "ırkçı" kelimesini söylediklerinde cihazın kısa süreyle "Trump" yazdığını fark etti. Sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası Apple, jet hızıyla açıklama yaptı.

Teknoloji devi Apple, iPhone'un dikte (konuşarak mesaj yazma) özelliğinde ortaya çıkan ve kullanıcıları şaşırtan bir hatayı doğruladı. Bir TikTok videosunda da açıkça görüldüğü üzere kullanıcılar, "Racist" (Irkçı) kelimesini söylediklerinde cihaz, ekranda kısa süreyle "Trump" kelimesini gösteriyor.

Birçok kullanıcı durumu test etti ancak hata her cihazda kendini göstermedi. Teknoloji haber sitesi The Verge editörleri de Apple'ın "hata" olarak nitelendirdiği bu durumu yeniden gerçekleştirmeye çalışsa da başarılı olamadıklarını aktardı.

APPLE: "ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Apple, The New York Times ve Fox News'e yaptığı açıklamada, hatayı kabul ederek bir düzeltme üzerinde çalıştığını duyurdu. İsmi açıklanmayan bir sözcü, Fox News'e verdiği demeçte, "Dikteyi destekleyen konuşma tanıma modelinde bir sorun olduğunun farkındayız ve bunu en kısa sürede düzelteceğiz" diye konuştu.

Görünüşe göre sorun, "Trump" ve "racist" (ırkçı) kelimelerinin fonetik olarak benzer olmasından kaynaklanıyor. Şirket ayrıca, "r" ünsüzünü içeren bazı kelimelerin de zaman zaman benzer şekilde hataya neden olabileceğini belirtti.

"BU BİR ŞAKA OLABİLİR" İDDİASI

Apple'ın eski Siri ekibi çalışanlarından John Burkey, The New York Times'a,, hatanın teknik bir problemden çok, içeriden bir çalışan tarafından yapılan "ciddi bir şaka" olabileceğini öne sürdü ve hatanın rastgele oluşmuş bir yazılım hatası olmayabileceğini ima etti.