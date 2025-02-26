Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone, "Irkçı" kelimesini ısrarla "Trump" olarak düzeltiyor: Apple'dan açıklama geldi

Apple’ın iPhone’larda bulunan dikte özelliğinde ilginç bir durum ortaya çıktı. Kullanıcılar, "ırkçı" kelimesini söylediklerinde cihazın kısa süreyle "Trump" yazdığını fark etti. Sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası Apple, jet hızıyla açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 10:46

Teknoloji devi Apple, iPhone'un dikte (konuşarak mesaj yazma) özelliğinde ortaya çıkan ve kullanıcıları şaşırtan bir hatayı doğruladı. Bir TikTok videosunda da açıkça görüldüğü üzere kullanıcılar, "Racist" (Irkçı) kelimesini söylediklerinde cihaz, ekranda kısa süreyle "Trump" kelimesini gösteriyor.

Birçok kullanıcı durumu test etti ancak hata her cihazda kendini göstermedi. Teknoloji haber sitesi The Verge editörleri de Apple'ın "hata" olarak nitelendirdiği bu durumu yeniden gerçekleştirmeye çalışsa da başarılı olamadıklarını aktardı.

APPLE: "ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Apple, The New York Times ve Fox News'e yaptığı açıklamada, hatayı kabul ederek bir düzeltme üzerinde çalıştığını duyurdu. İsmi açıklanmayan bir sözcü, Fox News'e verdiği demeçte, "Dikteyi destekleyen konuşma tanıma modelinde bir sorun olduğunun farkındayız ve bunu en kısa sürede düzelteceğiz" diye konuştu.

Görünüşe göre sorun, "Trump" ve "racist" (ırkçı) kelimelerinin fonetik olarak benzer olmasından kaynaklanıyor. Şirket ayrıca, "r" ünsüzünü içeren bazı kelimelerin de zaman zaman benzer şekilde hataya neden olabileceğini belirtti.

"BU BİR ŞAKA OLABİLİR" İDDİASI

Apple'ın eski Siri ekibi çalışanlarından John Burkey, The New York Times'a,, hatanın teknik bir problemden çok, içeriden bir çalışan tarafından yapılan "ciddi bir şaka" olabileceğini öne sürdü ve hatanın rastgele oluşmuş bir yazılım hatası olmayabileceğini ima etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump ABD vatandaşlığı satacak! Fiyatını da açıkladı
Apple ile Endonezya arasındaki kriz çözüldü: iPhone 16 yasağı kalkıyor

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone dikte özelliği nedir?
iPhone dikte özelliği, kullanıcıların konuşarak metin girmesini sağlayan bir Apple özelliğidir. Klavyede bulunan mikrofon simgesine dokunarak etkinleştirilen bu özellik, söylediklerinizi metne çevirerek mesajlara, notlara veya diğer yazılı alanlara yazı olarak kaydeder.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.