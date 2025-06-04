Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

iPhone kullananlara kötü haber! Bazı modellerde Youtube artık çalışmayacak

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından YouTube, bazı iPhone modellerine verdiği güncelleme desteğini sonlandırma kararı aldı. Böylece bazı iPhone modellerinde artık YouTube uygulaması çalışmayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone kullananlara kötü haber! Bazı modellerde Youtube artık çalışmayacak
KAYNAK:
ShiftDelete.Net
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 07:13
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 07:13

YouTube'dan iPhone kullanıcılarını üzecek haber geldi. Dev platform, son iOS güncellemesiyle beraber bazı iPhone modellerindeki güncelleme desteğini sonlandırdı.

ESKİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK

Alınan yeni karar doğrultusunda, iOS 16 ve üzeri sürümler dışında kalan iPhone modellerinde YouTube uygulaması çalışmaz duruma geldi. Eski model iPhone kullanan kişiler ise YouTube'u uygulama üzerinden değil yalnızca tarayıcı üzerinden açabiliyor.

iPhone kullananlara kötü haber! Bazı modellerde Youtube artık çalışmayacak

iOS 15 ve ALTI SÜRÜMLERDE AÇMIYOR

Uygulamanın 20.22.1 sürüm numaralı güncellenmesiyle yürürlüğe giren bu yeni sistem, özellikle iOS 15 ve altındaki sürümle çalışan modelleri etkiliyor. Artık YouTube kullanmak isteyen iPhone kullanıcılarının iOS 16 veya daha yeni bir işletim sistemine sahip bir cihaz kullanması zorunlu kılınıyor.

iPhone kullananlara kötü haber! Bazı modellerde Youtube artık çalışmayacak

YOUTUBE DESTEĞİ KESİLEN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (1. nesil)

Ayrıca iPod touch yedinci nesil, iPad Air 2 ve iPad mini 4 de değişiklikten etkilenen cihazlar arasında yer alıyor.

iPhone kullananlara kötü haber! Bazı modellerde Youtube artık çalışmayacak

ARTIK GÜNCELLEME YOK

YouTube'un desteğini çektiği bu modeller, Apple tarafından da artık yazılım güncelleme desteği almıyor. Bu yüzden kullanıcılar, uygulamayı güncelleyemeyecekleri gibi eski sürümleri de çalıştıramıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iOS 19 ne zaman çıkacak? Güncellemeyi alacak iPhone modelleri belli oldu

BİRÇOK ÖZELLİK TARAYICIDA YOK

YouTube'un aldığı bu karar, doğrudan uygulama tabanlı erişimi engellediği için kullanıcı deneyimi açısından önemi bir değişikliğe yol açıyor. Kullanıcılar mobil tarayıcı yoluyla video izlemeye devam etse de uygulamanın sunduğu bildirim desteği, resim içinde resim (PiP) modu ve kesintisiz tam ekran geçişleri gibi özellikler tarayıcıda kullanılamıyor.

ESKİ DONANIMLARA YAZILIM DESTEĞİ POLİTİKASININ SONU

YouTube'un bu kararının ardından eski tip iPhone kullananların ya yeni bir cihaz almaları ya da sınırlı özelliklerle tarayıcı üzerinden YouTube'u izlemeye devam etmeleri gerekiyor. Bu adım, YouTube'un daha eski donanımlara yazılım desteği verme politikasının sonuna geldiğini gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YouTube 'Abonelikler' sekmesini komple değiştirdi! Açanlar artık bunlarla karşılaşacak
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.