iPhone kullananlara kötü haber! Bazı modellerde Youtube artık çalışmayacak

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından YouTube, bazı iPhone modellerine verdiği güncelleme desteğini sonlandırma kararı aldı. Böylece bazı iPhone modellerinde artık YouTube uygulaması çalışmayacak.

YouTube'dan iPhone kullanıcılarını üzecek haber geldi. Dev platform, son iOS güncellemesiyle beraber bazı iPhone modellerindeki güncelleme desteğini sonlandırdı.

ESKİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK

Alınan yeni karar doğrultusunda, iOS 16 ve üzeri sürümler dışında kalan iPhone modellerinde YouTube uygulaması çalışmaz duruma geldi. Eski model iPhone kullanan kişiler ise YouTube'u uygulama üzerinden değil yalnızca tarayıcı üzerinden açabiliyor.

iOS 15 ve ALTI SÜRÜMLERDE AÇMIYOR

Uygulamanın 20.22.1 sürüm numaralı güncellenmesiyle yürürlüğe giren bu yeni sistem, özellikle iOS 15 ve altındaki sürümle çalışan modelleri etkiliyor. Artık YouTube kullanmak isteyen iPhone kullanıcılarının iOS 16 veya daha yeni bir işletim sistemine sahip bir cihaz kullanması zorunlu kılınıyor.

YOUTUBE DESTEĞİ KESİLEN iPHONE MODELLERİ

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1. nesil)

Ayrıca iPod touch yedinci nesil, iPad Air 2 ve iPad mini 4 de değişiklikten etkilenen cihazlar arasında yer alıyor.

ARTIK GÜNCELLEME YOK

YouTube'un desteğini çektiği bu modeller, Apple tarafından da artık yazılım güncelleme desteği almıyor. Bu yüzden kullanıcılar, uygulamayı güncelleyemeyecekleri gibi eski sürümleri de çalıştıramıyor.

BİRÇOK ÖZELLİK TARAYICIDA YOK

YouTube'un aldığı bu karar, doğrudan uygulama tabanlı erişimi engellediği için kullanıcı deneyimi açısından önemi bir değişikliğe yol açıyor. Kullanıcılar mobil tarayıcı yoluyla video izlemeye devam etse de uygulamanın sunduğu bildirim desteği, resim içinde resim (PiP) modu ve kesintisiz tam ekran geçişleri gibi özellikler tarayıcıda kullanılamıyor.

ESKİ DONANIMLARA YAZILIM DESTEĞİ POLİTİKASININ SONU

YouTube'un bu kararının ardından eski tip iPhone kullananların ya yeni bir cihaz almaları ya da sınırlı özelliklerle tarayıcı üzerinden YouTube'u izlemeye devam etmeleri gerekiyor. Bu adım, YouTube'un daha eski donanımlara yazılım desteği verme politikasının sonuna geldiğini gösteriyor.