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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

iPhone kullanıcıları beklemeye devam edecek: Yapay zeka destekli Siri ertelendi

Yapay zeka destekli yeni Siri, çok daha akıllı olacak, uygulamalar arasında kesintisiz çalışacak ve kullanıcılar için karmaşık görevleri yerine getirebilecek. Ancak Apple, yeni güncellemenin beklenenden daha uzun süreceğini duyurarak, yapay zeka destekli Siri'yi ertelediğini duyurdu.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 17:19

Apple, dijital asistanı Siri'nin yapay zeka destekli yeni sürümünü beklenenden daha geç sunacağını duyurdu. Teknoloji devinin, Apple Intelligence çatısı altında geliştirdiği yeni AI teknolojileri ile birlikte Siri, yepyeni yetenekler kazanacak ve şu anki halinden katbekat daha gelişmiş olacaktı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİRİ 2026'DA ÇIKACAK

iPhone kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği Siri yapay zeka güncellemesi aslında bu yıl piyasaya çıkacaktı. Ancak Apple, yaptığı resmi açıklamada geliştirme sürecinin uzadığını ve güncellemenin 2026'da sunulacağını belirtti.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Daha kişiselleştirilmiş bir Siri üzerinde çalışıyoruz. Siri'ye, kişisel bağlamınıza daha fazla farkındalık kazandırarak uygulamalarınız içinde ve arasında sizin için işlem yapma yeteneği sağlıyoruz. Bu özellikleri sunmamız beklediğimizden daha uzun sürecek. Bu yüzden güncellemeyi önümüzdeki yıl sunmayı planlıyoruz."

APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİ GEÇEN YIL TANITILDI

Apple, geçen yıl yapay zeka destekli Apple Intelligence özelliklerini tanıtmıştı. Yenilikler arasında, e-postaları yeniden yazma, gelen kutusundaki önemli mesajları özetleme gibi çözümler bulunuyordu. Siri'nin en büyük geliştirmelerinden biri de uygulamalar arasında daha iyi çalışması ve kullanıcılar için görevleri yerine getirebilmesi olacaktı.

Örneğin, Siri gelecekte cihazda kayıtlı verilere dayanarak bir arkadaşınızın önerdiği podcast'i açabilecek ya da bir akrabanızın uçuş bilgilerini takip edip size bildirebilecek.

Örneğin Siri gelecekte cihazda kayıtlı verilere dayanarak bir arkadaşınızın önerdiği podcast'i açabilecek ya da bir akrabanızın uçuş bilgilerini takip edip size bildirebilecek. Apple yapay zeka özelliklerini sunarken kullanıcı gizliliğini korumaya da büyük önem verdiğini belirtiyor. Şirket kendi çipleri üzerinde çalışan güçlü bir bulut bilişim altyapısı inşa ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone Siri kapatma nasıl yapılır?
Siri'yi kapatmak için Ayarlar uygulamasını açın ve "Siri" bölümüne girin. Ardından "Siri ile Konuş" seçeneğine tıklayın ve "Kapalı" düğmesini seçin.
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