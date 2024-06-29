iPhone kullanıcılarına müjde! Artık para ödemeyeceksiniz

29 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 11:13

Apple, 1,46 milyar kullanıcısının tamamı için gelecekteki iPhone modellerinde devrim niteliğinde bir plan geliştiriyor.

Teknoloji devinin, şu anda cımbız ve özel bir makine gerektiren pillerin değiştirilmesini, güç kaynağını folyo yerine metalle kaplayarak daha kolay hale getirmek için çalıştığı bildiriliyor. Bu aynı zamanda 'indüklenmiş yapışkan ayrıştırma' olarak da biliniyor.

IPHONE PİLLERİNİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ KOLAYLAŞIYOR

Bu değişim, insanların elektronik cihazları test etmek ve şarj etmek için kullanılan ve yaygın olarak satın alınabilen bir doğru akım güç kaynağı ile küçük bir elektrik şokuyla pili çıkarmasına olanak tanıyacak.

Pil güncellemesi, eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone 16'nın en az bir modeline eklenecek. Ve önümüzdeki yıl tüm iPhone 17 sürümlerine yayılacak.

Yıllar önce pili değiştirmek, telefonun arka kapağını parmağınızla açıp pili yerinden çıkarmak ve yenisini takmak kadar basitti. Ancak günümüzün Apple ve Samsung gibi telefonlarında cihazın arkasını açmak için bile özel aletler gerekiyor.

The Information'ın haberine göre, yeni teknoloji evdeki insanların pili kolayca çıkarmasına olanak tanıyacak.

IPHONE PİLİNİ DEĞİŞTİRMENİN MALİYETİ

Akıllı telefon bataryaları şu anda daha su geçirmez hale getirmek ve suyun cihaza yayılmasını önlemek için yapışkan şeritlerle yerinde tutuluyor. Elektriksel olarak indüklenen yeni yapışkan sökme yönteminin aynı korumayı sağlayıp sağlamayacağı ise belli değil.

Standart iPhone'larda, kullanıcıların 50 dolar karşılığında bir Apple onarım araç kiti satın almaları ve yapışkan bandı yavaşça ve dikkatlice çekmek için verilen cımbız ve bir çözücü kullanmaları gerekiyor. Daha sonra yeni pili yerine kilitlemek için pil presi adı verilen özel bir makine kullanmaları gerek.

Alternatif olarak kullanıcılar, iPhone'unu bir Apple teknisyenine götürmek ve bu teknisyenin pili çıkarıp değiştirmesi için yaklaşık 99 dolar ödemeleri gerekiyor.

Apple'ın bu değişikliği, AB mevzuatının şirketin 2025 yılına kadar kullanıcıların pil değiştirmesini kolaylaştırmasını gerektirebileceği bir dönemde geldi.