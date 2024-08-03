iPhone kullanıcılarını sevindiren haber: ChatGPT ile Siri birleşmesi için tarih verildi

03 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:36

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Apple'ın son kazanç çağrısında CEO Tim Cook, Apple Intelligence'ın kademeli olarak geliştiricilere sunulduğunu duyurdu. Ancak beklenen bazı özellikler gecikecek. Örneğin iOS 18.1 beta ile birlikte yeni Siri kullanıma açıldı ancak ChatGPT entegrasyonu gibi işlevler bulunmuyor.

SIRI İLE CHATGPT NE ZAMAN BİRLEŞECEK?

9to5Mac sitesinin aktardığına göre Tim Cook, geliştiricilere sunulan Apple Intelligence özelliklerinin tam paket olmadığını ve kademeli olarak yeni özelliklerin ekleneceğini belirtti.

Bu özellikler arasında, ABD İngilizcesi dışındaki dillerin desteği de yer alıyor ve bu desteğin yıl boyunca genişlemesi bekleniyor. Cook'un açıklamasına göre, ChatGPT entegrasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Apple'ın WWDC'de duyurduğu Siri yeteneklerinin zamanla kullanıma sunulacağı zaten biliniyordu. Ancak ChatGPT entegrasyonunun iOS 18.1 ile birlikte geleceği düşünülürken, Tim Cook'un açıklaması bu özelliğin aralık ayında çıkacak iOS 18.2 güncellemesine ertelendiğini gösteriyor.

Apple, genellikle yıl bitmeden büyük işletim sistemi sürümlerine iki ek güncelleme yayınlıyor. Hatırlatmak gerekirse geçen yılın iOS 17 sürümleri şu tarihlerde yayınlanmıştı:

iOS 17.0: 18 Eylül

iOS 17.1: 25 Ekim

iOS 17.2: 11 Aralık

IOS 18.2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple'ın bu takvimi doğrultusunda, iOS 18.1'in ekim ayında, ChatGPT entegrasyonunu içeren iOS 18.2'nin ise aralık ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 18.2'nin, Genmoji ve diğer görüntü oluşturma araçları gibi daha fazla yapay zeka özelliği içereceği de tahmin ediliyor.