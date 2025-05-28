iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik geliyor: Kamera çağ atlayacak

ABD'li teknoloji devi Apple, mobil fotoğrafçılık alanında çıtayı yükseltecek yeni bir teknolojiyi test ediyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo'daki güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre şirket, tamı tamına 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü üzerinde çalışıyor.

IPHONE'A 200 MEGAPİKSEL KAMERA GELİYOR

Halihazırda piyasada 200 Megapiksel çözünürlüklü kamera sensörlerine sahip birçok akıllı telefon mevcut. Ancak iPhone, 48 Megapikselden yukarı çıkabilmiş değil ve bu sebeple de diğer modellerin gerisinde kaldığına dair eleştiriliyordu.

Henüz geliştirme aşamasında olan sensörün, Apple'ın 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı, 20. yıl dönümüne özel iPhone 19 modeliyle tanıtılması bekleniyor.

Digital Chat Station, önümüzdeki üç yılda önemli tasarım değişikliklerinin yaşanacağını da öne sürdü. Bu değişiklikler arasında iPhone 18 ile birlikte delikli ekran (hole-punch) ve ekran altı Face ID teknolojisi yer alırken, iPhone 19 ile birlikte hem Face ID'nin hem de ön kameranın tamamen ekran altına gömülü olduğu gerçek bir tam ekran tasarım hedefleniyor.

IPHONE 17 İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Bu arada, iPhone 17 serisiyle ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Sadece 5,5 ila 5,6 mm kalınlığında olacağı söylenen "iPhone 17 Air", yatay bir kamera düzenine sahip olacak ve ince, şık bir tasarım sunacak.

Öte yandan iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri ise iPhone 16 Pro'ya benzer bir görünümde olacak, ancak arka kısımlarında dikkat çekici bir "kamera çubuğu" tasarımı bulunacak.