iPhone mini defteri kapatıldı: Apple'dan küçük telefon bekleyenlere kötü haber

Apple, iPhone 12 ve iPhone 13 serilerinde sunduğu Mini modelleri ile küçük ekran tercih eden kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Ancak bu seriyi iPhone 14 ile birlikte sonlandıran teknoloji devi, artık küçük ve kompakt bir iPhone modeli sunmuyor ve bu fikrinden yakın gelecekte de vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, Apple'ın şu anda iPhone mini modelini yeniden piyasaya sürmeyi planlamadığı öğrenildi.

IPHONE 17 VE IPHONE 18 SERİLERİNDE DE MİNİ MODEL OLMAYACAK

Eylül 2023'te iPhone 13 mini'nin üretimine son veren Apple, ardından daha küçük bir model sunmadı. Şirketin uzun vadeli ürün planlama ve geliştirme süreçleri göz önüne alındığında, hem bu yıl satışa sunulacak iPhone 17 serisinde hem de 2026'da piyasaya sürülmesi muhtemel iPhone 18 serisinde mini model yer almayacak gibi görünüyor.

Apple, geçen ay üçüncü nesil iPhone SE'yi de üretimden kaldırarak 6 inçten küçük ekran boyutuna sahip tüm yeni modellerini sonlandırdı. Şu anda satışta olan iPhone 15 ve iPhone 16 serileri, 6.1 inç ile 6.9 inç arasında değişen ekran boyutlarına sahip. Daha önce piyasaya sürülen iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini ise 5.4 inç ekranlarıyla kompakt telefon arayan kullanıcılara hitap ediyordu. Son iPhone SE ise 4.7 inç ekranı ve kalın çerçeveleriyle dikkat çekiyordu.

Her ne kadar küçük ekranlı telefonlara ilgi duyan kullanıcılar arasında bir talep bulunsa da pazar araştırma şirketleri, mini modellerin Apple'ın beklentilerini karşılayacak seviyede satış rakamlarına ulaşamadığını belirtiyor. Bu durum, şirketin küçük ekranlı cihazlara yeniden yatırım yapmaktan kaçınmasına neden oluyor.

iPhone mini modelinin geri dönüşü için umut besleyenleri, bu açıklama hayal kırıklığına uğratsa da görünen o ki, Apple'ın ürün yelpazesinde büyük ekranlar öncelikli olmaya devam edecek.