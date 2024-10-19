iPhone modelleri 'donma' ve 'kendiliğinden kapanma' sorunları ile tepki topluyor: Çözümü açıklandı

19 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:56

Türkiye'de 65 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulan iPhone 16 modelleriyle ilgili bildirilen sorunların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Wi-Fi özelliğinin Apple tarafından kısıtlandığı ve şarj ömrünün kısaldığı belirtilmişti. Şimdi de kullanıcılar, telefonların kendiliğinden kapanıp açıldığını rapor etti.

Apple​'ın en yeni amiral gemisi modelleri olan iPhone 16 Pro​ ve iPhone 16 Pro Max​, son günlerde kullanıcılarına garip hatalar yaşatıyor. Dokunmatik ekranın çalışmaması, Wi-Fi özelliğinin kısıtlanması, şarj ömrünün iOS 18​'den sonra azalması gibi sorunlara son olarak bir yenisi daha eklendi.

İPHONE 16, KENDİLİĞİNDEN KAPANIP AÇILIYOR

Reddit, MacRumors forumları ve Apple Destek Toplulukları'nda yapılan şikayetlere göre, bazı kullanıcılar cihazlarının aniden donduğunu ve rastgele yeniden başlatıldığını bildiriyor. Bu sorun, iPhone 16 serisinin eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana devam ediyor. iOS 18.0.1 ve iOS 18.1 gibi en son yazılım güncellemeleri yapılmasına rağmen, birçok kullanıcı hâlâ aynı problemi yaşamaya devam ediyor.

Özellikle Pro modellerini etkilediği görülen problemin bazı kullanıcılarda günde 10 ila 20 kez cihazın çökmesine neden olduğu belirtildi.

SORUNUN GEÇİCİ ÇÖZÜMÜ

Kullanıcılar, cihazlarının bazen StandBy modundayken bile aniden yeniden başlatıldığını bildiriyor. Olay anında ekran yanıt vermemeye başlıyor veya dokunmalara çok yavaş tepki veriyor ve ardından cihaz kendiliğinden yeniden başlıyor. Sorunun tam olarak sebebi belli olmasa da bazı kullanıcılar, cihazlarını sıfırlayıp iCloud yedeği yerine yeni bir kurulum yaptıklarında düzeldiğini söylüyor.

Sorunla karşılaşan bazı kullanıcılar, Apple ile iletişime geçtiklerinde yeni cihazlarla değişim yapabilmiş, ancak aynı problemi tekrar yaşamışlar. Apple'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İOS 18, PİLİ ADETA SÖMÜRÜYOR

iPhone 16 kullanıcılarının yaşadığı tek sorun bu değil. Geçtiğimiz günlerde bazı kişiler, iOS 18 güncellemesini yaptıktan sonra şarjın yarım günde neredeyse yüzde 50'ye düştüğünü belirtti.

Bazı iPhone 16 Pro sahipleri, telefonlarının şarj seviyelerinin yarım gün dolmadan yüzde 100'den yüzde 60'a düştüğünü öne sürerken, iPhone 15​'ten iPhone 16'ya geçen bir kişi, önceki telefonunun çok daha iyi olduğunu ifade etti.