iPhone sahipleri için büyük gün geldi: WWDC 2024'e saatler kala tüm bilinenler

10 Haziran 2024 11:22 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:22

Apple'ın "Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024" isimli etkinliği, bugün Türkiye saatiyle 20.00'da başlıyor. Her yıl düzenlenen ve geliştiriciler için önemli bir buluşma noktası olan WWDC, Apple'ın yeni yazılım ve teknolojilerini tanıttığı bir platform olarak bulunuyor.

Bu yılki etkinlikte birbirinden önemli duyuruların yapılması bekleniyor. Bunların başında elbette iOS 18 geliyor. "Apple'ın tarihindeki en büyük iOS güncellemesi" olacağı iddia edilen yeni işletim sistemi, iPhone kullanıcılarına yeni özellikler ve güncellemeler sunacak.

Apple'ın yeni yapay zeka özellikleri de etkinlikte tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca geliştiricilere ve kullanıcılara yönelik yeni uygulamalar ve araçlar da duyurulacak. İşte iOS/iPadOS 18'den macOS 15'e kadar WWDC 2024'te tanıtılacak her şey...

APPLE WWDC NEDİR?

WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple'ın her yıl düzenlediği bir keynote etkinliği olup, şirketin yeni yazılım, teknolojiler ve ürün güncellemelerini duyurduğu dünya genelindeki geliştiricilere yönelik bir konferanstır.

Konferans boyunca Apple; iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi işletim sistemlerindeki en son yenilikleri kullanıcılarına tanıtırken, aynı zamanda geliştiricilere bu platformlarda nasıl daha iyi uygulamalar geliştirebileceklerini gösteriyor.

WWDC 2024 İLE 'APPLE INTELLIGENCE' TANITILABİLİR

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre WWDC'de yapay zeka ön planda olacak. Şirket yapay zeka özellik setini "Apple Intelligence" olarak adlandıracak. Apple Intelligence özellikleri iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15'te yer alacak ve kullanıcılara isteğe bağlı olarak sunulacak.

Gurman, iPhone 15'ten eski model kullananlara kötü bir haber verdi. Yapay zeka özelliklerinin yalnızca iPhone 15 Pro ve üzeri telefonlarda çalışacağını öne sürdü. iPad'ler ve Mac'ler için ise en az M1 çip ya da daha yenisinin gerekeceğini iddia etti.

IOS 18

Etkinliğin başrol oyuncusu hiç şüphesiz iOS 18 güncellemesi olacak. Öncelikle "iOS 18 alacak iPhone modelleri" hakkında bilginiz yoksa, kısaca cevaplayalım: Son beş yıl içinde çıkmış bir iPhone'unuz varsa, sonbaharda yayınlanacak bu sürümü muhtemelen yükleyebileceksiniz. Tabii bu bilgi tahminden öte değil.

Şimdiye kadar iOS 18 hakkında duyduğumuz söylentiler, Apple'ın tarihindeki en büyük iOS güncellemelerinden biri olacağını gösteriyor. Siri, Pages, Numbers, Safari ve Mesajlar için üretken yapay zeka güncellemeleri de dahil olmak üzere yapay zekaya özgü özellikler bekleniyor.

Aynı zamanda RCS desteğinin bu zaman diliminde iPhone'lara geleceği söyleniyor. Kullanıcı arayüzü güncellemelerinin ana ekrandaki simgeleri düzenlemek için yeni özellikler içereceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

IOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 18, WWDC 2024'te duyurulacak ve açılış konuşmasının hemen ardından bir geliştirici beta olarak (yalnızca kayıtlı uygulama geliştiricileri için) yayınlanacak.

Geliştiriciler daha sonra iOS beta sürümünü yükleyebilecek ve Apple, birkaç hafta sonra yeni özellikleri denemek isteyen tüm kullanıcılar için genel beta sürümünü piyasaya sunacak. Takvimler eylül ayını gösterdiğinde ise final sürümün yayınlanacağı öngörülüyor.

IPADOS 18

iPad sahipleri için hazırlanan iPadOS 18 güncellemesi, iOS 18'in yeni özelliklerinin çoğunu içerecek ancak daha büyük ekranlı bir arayüze uyarlanacak. Apple'ın iki mobil işletim sistemi 2019'da ayrıldığında çoğu açıdan benzerdi. Apple 2022'de iPadOS 16'yı iOS 16'dan bir ay sonra yayınladı, bu nedenle yine iki sürümün aynı anda gelmemesi mümkün.

MACOS SONOMA'NIN DEVAMI: MACOS 15

Apple, macOS Sonoma'nın devamı için neler hazırlıyor? WWDC 2024'te öğreneceğiz. Bu sürüm macOS 15 olarak numaralandırılacak, ancak Apple'ın sürüme hangi Kaliforniya simgesinin adını vereceği henüz bilinmiyor.

Şimdiye kadar Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura ve Sonoma isimleri kullanılmıştı. Apple'ın başvurduğu ticari markalara dayanarak, macOS Rincon veya Skyline terimlerinin kullanılacağı düşünülüyor.

VISIONOS 2

Apple, Vision Pro'yu satışa sunduğu için WWDC'de cihaza gelecek yeni yazılım özelliklerinin de duyurulması bekleniyor. Apple'ın cihaz için hazırlanan yeni uygulamaların yanı sıra Vision Pro için oluşturulan üçüncü taraf yazılımları da duyurması bekleniyor. Raporlar, visionOS 2'nin bazı yerel Apple uygulamalarının eksikliği de dahil olmak üzere çeşitli sorunları ele alacağını iddia ediyor.

WATCHOS 11

Apple Watch için yeni işletim sistemi WWDC 2024'te açıklanacak. WatchOS 11, iOS 18 ve macOS 15'e kıyasla daha geri planda tutulsa da bu güncellemenin de yapay zeka özelliklerini içermesi bekleniyor.

TVOS 18 VE YENİ HOMEPOD YAZILIMI

Apple TV'nin işletim sistemi tvOS, 18 sürümüyle karşımıza çıkacak. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunulan HomePod akıllı hoparlörlerin yazılımında da önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

YENİ DONANIM GELECEK Mİ?

Apple, WWDC etkinliklerinde sadece yazılım değil, donanım da tanıtıyor. Örneğin geçen yıl sürpriz bir şekilde Vision Pro cihazını duyurmuştu. WWDC 2024'te M4 işlemcili Mac modellerinin tanıtılacağı öngörülse de bunun gerçekleşeceğini doğrular nitelikte bir kanıt bulunmuyor.

WWDC 2024 NE ZAMAN? NASIL İZLENİR?

Apple WWDC 2024, 10 Haziran (bugün) 20.00'da Apple'ın internet sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV platformundan canlı olarak izlenebilecek.