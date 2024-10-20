En ucuz iPhone! iPhone SE 4 maketleri sızdırıldı: Tasarım değişikliği doğrulandı

20 Ekim 2024 13:52 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:56

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone SE serisinin yeni modelleri olan iPhone SE 4 ve SE 4 Plus'ın maket görselleri ortaya çıktı. 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen bu modeller, serinin en büyük ekranı olan 6,1 inç ekranla donatıldı. Ayrıca maketler, tasarımdaki önemli değişiklikleri de ortaya çıkardı.

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Teknoloji devi Apple​'ın uygun fiyatlı iPhone​ ailesi olan SE, yakında yeni bir tasarımla karşımıza çıkacak. Japon teknoloji blogu Macotakara, 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen iPhone SE 4​ ve iPhone SE 4 Plus modellerine ait maket fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görseller, iPhone SE serisinin önemli bir tasarım yeniliğiyle geleceğini gösteriyor.

IPHONE SE 4'ÜN TASARIMI DOĞRULANDI

Maketlere göre, iPhone SE 4'ün tasarımı önceki modellerden bayağı farklı. Bugüne dek paylaşılan raporlarda, yeni modelin iPhone 14'ten esinlenen bir tasarıma sahip olarak uçtan uca ekran, Face ID ve çentikli bir ekranla donatılacağı iddia ediliyordu. Maketler, bu iddiaları doğruladı.

Ayrıca iPhone SE 4, amiral gemisi iPhone'ların aksine tek bir arka kamerayla gelecek. Sessize alma tuşu ise kaldırılmamış. Ancak bu tuş önceki modellerden daha küçük bir boyuta sahip olacak. Ses ve güç tuşlarının boyutlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Bundan önce SE modellerinin tasarımı iPhone 5'e benziyordu ve kalın çerçeveler, küçük ekran ve Touch ID parmak izi sensörüne sahipti.

IPHONE SE 4, 'SE' SERİSİNDEKİ EN BÜYÜK EKRANA SAHİP

6.1 inçlik ekranıyla iPhone SE 4, bu serinin en büyük ekranına sahip iPhone'lardan biri olacak. Bir de 6.5 inçlik SE 4 Plus modeli olacak. Cihazın ayrıca 8GB RAM ile geleceği ve Apple'ın yapay zeka destekli teknolojisi Apple Intelligence ile uyumlu olacağı belirtiliyor.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, Apple'ın iPhone SE 4 Plus modelini piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Şirketin bu varyantı çıkarıp çıkarmamak konusunda halen karar aşamasında olduğu belirtiliyor.

IPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR?

iPhone SE 4, Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon sınıfında önemli bir yer tutacak. Ancak yenilenmiş tasarım, 8GB RAM ve yapay zeka desteği gibi özelliklerin fiyat artışını da beraberinde getireceği öngörülüyor. Hatırlatmak gerekirse iPhone SE 3, 429 dolardan satışa sunulmuştu. SE 4'ün 499 doların altında bir fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor.

iPhone SE 3'ten sonra Apple'ın sattığı en ucuz iPhone modeli iPhone SE 4 olacak.