iPhone üretimini Hindistan'a kaydıran Apple'dan '2028' hedefi!

20 May 2024 15:53 - Güncelleme : 20 May 2024 15:54

Apple'dan uygun fiyatlı iPhone geliyor: 70 bin TL daha ucuz!

Apple'dan uygun fiyatlı iPhone geliyor: 70 bin TL daha ucuz!

Amerika ile Çin arasında yaşanan siyasi gerginliğin etkisiyle, iPhone üretiminde büyük oranda Çin'e bağlı olan Apple yüzünü Hindistan'a çevirmeye başladı.

Verilere göre 2023 yılında Hindistan'da 14 milyar dolar değerinde iPhone üretildi. Ocak ayında toplam üretimin yüzde 7'si ülkede yapılıyordu, bu oran yıl sonunda yüzde 14'e çıktı. Şu anda ülke dört model: iPhone 12, 13, 14 ve 15'in üretiminden sorumlu bulunuyor.

IPHONE'LARIN YÜZDE 25'İ HİNDİSTAN'DA ÜRETİLECEK

Hindistanlı bir yetkili tarafından açıklandığı kadarıyla, Apple 2028 yılına kadar üretimini yüzdelik bazda yaklaşık iki kat artırarak, tüm iPhone'ların dörtte birini Güney Asya ülkesinde üretecek.

Tedarik zinciri altyapısını da kurmaya başladığı ifade edilen Apple, üretim konusunda yüksek ihtimalle Tayvanlı Foxconn ve Tata Electronics ile masaya oturdu. Bu şirketlerin her ikisi de Hindistan'da faaliyet gösteriyor.

APPLE, IPHONE 16'YI HAZIRLIYOR

Şu anda üretimin büyük kısmını Çin'de yapan Apple, eylül ayında iPhone 16 serisini piyasaya sürecek. Yeni model; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşan bir seri olarak karşımıza çıkacak.

iPhone 16'nın işletim sistemi olan iOS 18 ise, telefonun kendi tanıtımından birkaç ay önce, haziran ayında lanse edilecek. Yaz boyu beta programı kapsamında test sürümleri dağıtıma çıkacak olan işletim sistemi, muhtemelen eylül ayında genel kullanıma açılmış olacak.