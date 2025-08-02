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 | Murat Makas

iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji

Apple, 2025 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken yapay zekâ alanındaki planlarını da gözler önüne serdi. CEO Tim Cook, şirketin bu alanda hız kazanmak istediğini açıkça belirtti: “Yol haritamızı hızlandıracak satın almalara açığız” dedi.

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iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:14

Şirket, yapay zekâya yönelik yatırımlarını son dönemde ciddi şekilde artırmış durumda. Tim Cook’un açıklamalarına göre , yılbaşından bu yana yedi farklı şirketi bünyesine kattı. Her ne kadar bu alımların mali değeri büyük olmasa da, Apple’ın daha stratejik ve AI odaklı satın almalara yönelebileceği mesajı net.

Kulislerde konuşulanlara bakılırsa, Apple’ın radarında yapay zekâ arama motoru alanında yükselen bir oyuncu olan Perplexity AI da var.

iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji

SİRİ GÜNCELLEMESİ HÂLÂ YOLDA

Yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisine düştüğü yönünde eleştiriler alan Apple, Haziran’daki WWDC 2025 etkinliğinde “Apple Intelligence” çatısı altında bazı özellikleri tanıttı. Ancak şirketin sesli asistanı ’nin büyük dönüşümü hâlâ gerçekleşmiş değil. Reuters’ın aktardığına göre Cook, kişiselleştirilmiş Siri üzerinde "iyi bir ilerleme" kaydettiklerini söylüyor. Ancak Siri’nin yeni yapay zekâ destekli sürümünün kullanıcıyla buluşması için 2026 baharına kadar beklemek gerekecek gibi görünüyor.

iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji

MALİ TABLOLAR GÜÇLÜ AMA AI KONUSUNDA BASKI BÜYÜK

Apple’ın üçüncü çeyrek gelirleri yüzde 10 artışla 94 milyar dolara, kârı ise yüzde 14 artışla 24,43 milyar dolara ulaştı. Mali performans güçlü olsa da, sektördeki yapay zekâ rekabeti Apple’a farklı bir baskı yaratıyor. Tim Cook’un satın alma sinyalleri de bu baskının bir sonucu olarak okunuyor.

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ETİKETLER
#apple
#siri
#yapay-zeka
#Perplexity Ai
#Ai Yatırımları
#Wwdc 2023
#Teknoloji
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