iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

PLATFORMLAR ARASI GÜVENLİKTE YENİ SAYFA

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk beta sürümünde şifreleme desteği yalnızca Apple ekosistemiyle sınırlıydı. Ancak yeni beta ile birlikte bu güvenlik katmanı Android tarafını da kapsayacak şekilde genişletildi. Açıkçası bu, iki platform arasındaki mesajlaşma deneyimi için önemli bir eşik.