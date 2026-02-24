Menü Kapat
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

Şubat 24, 2026 14:31
1
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

Apple, iOS 26.4 beta 2 ile iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki RCS mesajlaşmalarına uçtan uca şifreleme desteği getirdi. Yeni özellikle birlikte iki platform arasındaki yazışmalar artık daha güvenli.

2
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

Akıllı telefon dünyasında uzun süredir konuşulan bir adım sonunda atıldı. Apple, geliştiriciler için yayınladığı iOS 26.4 beta 2 sürümüyle, iPhone ve Android cihazlar arasındaki RCS mesajlaşmalarına uçtan uca şifreleme desteğini açtı. Yani artık iki farklı ekosistem arasında yapılan mesajlaşmalar da şifreli hale geliyor.

3
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

 PLATFORMLAR ARASI GÜVENLİKTE YENİ SAYFA

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk beta sürümünde şifreleme desteği yalnızca Apple ekosistemiyle sınırlıydı. Ancak yeni beta ile birlikte bu güvenlik katmanı Android tarafını da kapsayacak şekilde genişletildi. Açıkçası bu, iki platform arasındaki mesajlaşma deneyimi için önemli bir eşik.

4
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

Android kullanıcılarının bu özelliği test edebilmesi için Google Mesajlar uygulamasının en güncel beta sürümünü yüklemesi gerekiyor. Aksi halde uçtan uca şifreleme aktif olmuyor.

5
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

RCS AYARLARINDA OTOMATİK OLARAK AÇIK

iOS 26.4 beta 2’yi yükleyen kullanıcılar, Ayarlar menüsündeki RCS Mesajlaşma bölümünde uçtan uca şifreleme seçeneğinin varsayılan olarak açık geldiğini görüyor. Sistem, korumayı otomatik olarak devreye alıyor. Yani ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor, güvenlik doğrudan sağlanıyor.

Apple, özelliği genel kullanıma sunmadan önce beta sürecinde detaylı testler yapmayı sürdürüyor. Doğrusu, bu aşamada performans ve uyumluluk geri bildirimleri büyük önem taşıyor.

6
iPhone ve Android arasında şifreli mesaj dönemi başlıyor

SOHBET EKRANINDA KİLİT SİMGESİ

Güvenlik tarafındaki değişiklik arayüze de yansımış durumda. Şifreli bir sohbet başlatıldığında hem iPhone hem de Android cihazlarda mesaj ekranında küçük bir kilit simgesi beliriyor. Bu simge, mesajlaşmanın uçtan uca korunduğunu gösteriyor.

TGRT Haber
