iPhone ve Android arasındaki dosya aktarımı artık daha kolay olacak!

03 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:01

iPhone ve Android arasında dosya aktarımı her zaman sorun oldu. Kullanıcılar, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden dosyalarını birbirine atabiliyor olsa da internetsiz kalınca bu yöntem de işe yaramıyor. Quick Share özelliği sayesinde iPhone - Android dosya transferi çok daha kolay olacak.

iPhone ve Android arasında dosya aktarımı işlemi yakında çocuk oyuncağı haline gelecek. Teknoloji devi Google'ın Android cihazlar arasında hızlı dosya paylaşımı için geliştirdiği Quick Share özelliğinin Apple ekosistemine de adım atacağı ortaya çıktı. "Android Authority" sitesinin haberine göre şirket, Quick Share'i iOS ve macOS cihazlarda kullanıma sunmak için çalışmalar yürütüyor.

IPHONE'DAN ANDROİD'E DOSYA ATMAK KOLAYLAŞIYOR

iPhone'dan Android'e ve Android'den iPhone'a dosya aktarmayı kolaylaştıracak bu özelliğin hazırlık aşamasında olduğu, bir Google mühendisinin GitHub'daki Nearby Connections API'sinin kaynak kodu üzerinde yaptığı bir yorumla ortaya çıktı. Mühendis, iOS ve macOS cihazlarda Quick Share'in fayda sağlayabileceğini belirtti ve bu da, özelliğin Apple cihazlarına gelebileceğine işaret ediyor.

QUİCK SHARE NEDİR? NE İŞE YARAR?

Quick Share, ilk olarak 2020 yılında Android cihazlarda kullanıma sunulmuştu ve telefonlar arasında hızlı ve güvenilir dosya paylaşımına olanak tanıyor. Kullanıcılar, yerel ağ bağlantısı üzerinden dosyalarını hızlıca başka bir telefona aktarabiliyor.

Şu an için Quick Share, Chromebook'larda varsayılan olarak yüklü gelirken, Windows cihazlara da indirilebiliyor. Ancak iOS ve macOS'te bulunmadığından, Android ve Apple cihazlar arasında dosya paylaşmak için tek seçenek, üçüncü taraf uygulamaları kullanmaktı.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Google, Quick Share'i iOS ve macOS cihazlara getireceğini resmi olarak doğrulamadı. Bu nedenle Android - iPhone arası dosya paylaşırken bu özellik hiçbir zaman kullanılamayabilir.