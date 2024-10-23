iPhone ve iPad'e özel oyun mağazası: App Store'a kardeş geliyor

23 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:37

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni bir "oyun merkezi" uygulaması üzerinde çalışıyor. App Store ve Game Center'ı bir araya getirerek oyunlara ve Apple Arcade'e tek bir platformdan erişim sağlayacak uygulama, halen geliştirilme aşamasında bulunuyor.

Apple​, geçtiğimiz ay iOS 18​'i piyasaya sürmesinin ardından gelecekteki güncellemeler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin, iPhone ve iPad kullanıcıları için oyun​ deneyimini geliştirmek amacıyla yepyeni bir "oyun merkezi" uygulaması üzerinde çalıştığı öğrenildi.

YENİ UYGULAMA, APP STORE​ VE GAME CENTER'I BİR ARAYA GETİRECEK

9to5Mac'in kaynaklardan aldığı bilgilere göre yeni uygulama, App Store ve Game Center'ın özelliklerini bir araya getiren, oyun tutkunu iPhone kullanıcıları için kapsamlı bir platform sunacak. App Store'daki oyunlara ve Apple Arcade'e tek bir yerden erişim sağlayacağı öğrenilen uygulama, kullanıcının Game Center profiliyle entegre olarak çalışacak. Ancak Game Center'ın yerini almayacak.

Uygulamanın ana bölümlerinden biri olan "Şimdi Oyna" sekmesi, kullanıcının oyunları, arkadaşları ve daha fazlası hakkında bilgi edinebileceği bir sekme de dahil olmak üzere birden fazla sekme olacak. Ayrıca editoryal içeriklere ve oyun önerilerine de erişebilecekler.

Apple'ın, yeni oyun merkezi uygulamasında FaceTime ve iMessage entegrasyonu üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu entegrasyon sayesinde oyuncular, oyun oynarken veya arkadaşlarıyla rekabet ederken birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilecek. Ayrıca şirketin geliştiricilere App Clips tabanlı mini oyunlar sunma imkanı tanımayı da araştırdığı söyleniyor.