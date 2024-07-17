iPhone'a gelecek yeni emojiler belli oldu! Bayrak simgesi dikkat çekti

17 Temmuz 2024 15:50 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:50

Gözlerinin altında torbalar olan bir yüz, bir boya sıçraması ve bir insan parmak izi bu sonbahardan itibaren iPhone akıllı telefonlarına gelecek yeni emojiler arasında.

Resmi olarak Emoji 16.0 olarak adlandırılan yeni partide ayrıca bir kök sebze, yapraksız bir ağaç, bir arp, bir kürek ve sıra dışı bir bayrak da yer alıyor.

IPHONE'A 8 YENİ EMOJİ EKLENECEK

Tıpkı İngiltere bayrağı gibi, bu yeni emoji de kırmızı bir Aziz George haçıyla kaplı beyaz bir arka plana sahip. Ancak sol üst köşede ('kanton' olarak bilinir) kırmızı gölgeli ve iki sarı aslan bulunuyor. Peki resmi olarak hangi ülkeyi temsil ettiğini biliyor musunuz?

Simge, Fransa'nın Normandiya kıyılarında, Manş Denizi'ndeki Manş Adaları'nın bir parçası olan Sark'ın bayrağını temsil ediyor. Sark bayrak emojisi için rastgele bir seçim gibi görünse de, adanın coğrafi komşuları Jersey ve Guernsey'in de kendi bayrakları var.

Onaylanmış tüm emojilerin merkezi olan Unicode Konsorsiyumu'nun bir parçası olan Emojipedia, bu sekiz yeni emojinin taslak adayı olduğunu söylüyor. Bu da ekimden itibaren cihazlarda görünmeye başlamadan önce eylülde resmi olarak onaylanmaları gerektiği anlamına geliyor.

Emojipedia'nın baş editörü Keith Broni, "Emojipedia olarak tüm yeni emoji adayları için geleneksel örnek tasarımlarımızı yayınladık. Bunlar henüz Unicode tarafından resmi olarak onaylanmamıştır ve bu nedenle şu an ile planlanan onay tarihi olan 10 Eylül 2024 arasında değişikliğe tabidir" dedi.

Öte yandan Sark bayrağının dahil edilmesi sürpriz oldu çünkü Unicode Konsorsiyumu'nun da kabul ettiği gibi, Mart 2022'de yeni bayrak emojilerinin dahil edilmesi durdurulmuştu.