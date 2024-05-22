iPhone'a 'i' ön ekini veren kişi: 'Apple artık isim değişikliği yapmalı'

22 May 2024 11:30 - Güncelleme : 22 May 2024 11:31

Başta iPhone olmak üzere hemen hemen bütün Apple ürünlerinin isimleri "i" harfiyle başlıyor. AirPods, HomePod ve Apple Watch gibi belirli cihazlar istisna olsa da "i" harfi, şirket için "etle tırnak" misali önemli bir marka haline gelmiş vaziyette.

İlk olarak iMac'te kullanılan bu harfi bulan kişi, Steve Jobs'un ürün tanıtımında da birlikte çalıştığı reklam ajansının kreatif direktörü Ken Segall idi. Ancak Segall, ilginç bir şekilde Apple'ın bu harfi kullanmayı bırakması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

"'İ' HARFİ ARTIK GEREKSİZ"

Segall, Wired dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: "'İ'nin gitmesi gerekiyor. Artık bir anlamı yok. Elbette, [Jobs], [Apple'ı] bunun etrafında kurdu. Ancak unutmayın, 'i' her zaman bir alt marka olmuştur."

"Apple'ın bu ön eki bırakması fikrini "delilik" olarak nitelendirecek pazarlamacılar olacaktır" diyen Segall'e göre "i" harfi, Apple'ın cihazlarının internet ile bağlantılı olduklarını ifade eden bir terimdi ancak günümüzde tüm cihazlar bu özelliği taşıdığından "i"ye gerek kalmadı. Yönetici, bu durumun yenilikçiliğiyle bilinen Apple için bir sorun teşkil ettiğini düşünüyor.