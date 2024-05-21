iPhone'da 'silinen fotoğrafları geri getiren' sorunu çözen iOS 17.5.1 çıktı

21 May 2024 09:59 - Güncelleme : 21 May 2024 09:59

Apple sürpriz bir şekilde iPhone fiyatlarında indirim yaptı

Apple sürpriz bir şekilde iPhone fiyatlarında indirim yaptı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 17.5 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, yıllar önce silinen fotoğraflarının geri gelmesine yol açan bir hatayla karşılaştıklarını bildirdiler. Hatta telefon sıfırlanmış olsa bile bu sorunun yaşandığı belirtilmişti.

Kullanıcıların telefonlarından sildiği fotoğrafları Apple'ın silmeyip sakladığına dair tartışmaların çıkmasına sebep olan bu hatayı çözmeyi vaat eden güncelleme ise yayınlandı. "Ara sürüm" olarak dağıtıma çıkan iOS 17.5.1, 20 Mayıs Pazartesi akşamı piyasaya sunuldu.

IOS 17.5.1, IPHONE'LAR İÇİN YAYINLANDI

Apple, güncellemeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri sunar ve veri tabanı bozulmasıyla karşılaşan fotoğrafların silinmelerine rağmen Fotoğraflar arşivinde yeniden görünmelerine neden olan nadir bir sorunu giderir."

Tabii sorun çözülmüş olsa da kullanıcıların kafasındaki o soru hâlâ cevaplanmış değil: Silinen fotoğraflar neden geri geldi? Apple'a göre ortada bir "veri tabanı bozulması" sorunu yaşanmış. Bazı kullanıcılar, 2010 yılındaki eski fotoğraflarının bile geri geldiğini yazmıştı.

iOS 17.5 için yükleme işlemlerini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden ulaşabileceğiniz ekrandan başlatabilirsiniz.