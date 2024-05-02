iPhone'da var olmanın Google'a faturası ilk kez açıklandı

02 May 2024 09:26 - Güncelleme : 02 May 2024 09:52

Teknoloji dünyasında 'iki ezeli rakip olarak' bilinen Apple ve Google'ın, buz dağının görünmeyen tarafında gizli bir ortaklık kurdukları geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Bu konuda ilk kez resmi bir açıklama geldi.

Alphabet, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan rekabet davasında, mahkemeye sunduğu belgede Google'ın iPhone'da varsayılan arama motoru olması için Apple'a para ödediğini itiraf etti. Ödenen tutar sadece 2022 yılında 20 milyar olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl paylaşılan bir raporda, Google'ın Safari'nin arama motoru olarak kalmak adına Apple'a her yıl 18 ila 20 milyar dolar ödediği iddia edilmişti. Gelen son açıklama sadece 2022'ye ait verileri içerse de iki şirket arasında bir ortaklık olduğu kesinleşti.

ABD, GOOGLE'I ARAŞTIRIYOR

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a açmış olduğu rekabet davasında, şirketin arama motoru ve reklamcılık sektöründe rekabeti ortadan kaldırdığı ve pazardaki konumunu kötüye kullanan uygulamalara imza attığı iddialarını soruşturuyor.

Taraflar cuma günü mahkemeye son belgelerini sunacaklar. Mahkemenin bu yıl içinde kararını açıklaması bekleniyor.

APPLE, GOOGLE'DAN NE KADAR KAZANIYOR?

Bloomberg, 2020 yılında Google'ın Apple'a yaptığı ödemelerin, iPhone üreticisinin işletme gelirlerinin yüzde 17,5'ini oluşturduğunu bildirdi.

Geçen sene de Alphabet'in ekonomi konusunda danışmanlık aldığı isim Google'ın Safari tarayıcısı üzerinden yapılan arama reklamlarından elde ettiği gelirin yüzde 36'sını Apple'a ödediğini öne sürmüştü.