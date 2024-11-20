iPhone'den sonra Android telefonlara da geliyor! Arabada telefon kullanırken mide bulantısını önleyen özellik

20 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:36

Apple'ın iOS 18 ile tanıttığı ve araba tutması sorununu önlemeyi amaçlayan "Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster" özelliğine benzer bir çözümün Google tarafından Android kullanıcıları için "Motion Cues" adıyla geliştirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar.

Android ve iOS işletim sistemleri, yıllar içinde olgunlaşarak kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik daha iyi özellikler sunmaya odaklanmış durumda. Bu doğrultuda Apple'ın iOS 18 ile tanıttığı ve arabada telefon kullanırken mide bulanmasını önlemeyi amaçlayan "Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster" özelliği büyük ilgi görmüştü.

Hareket hastalığı (kinetozis) olarak da bilinen bu problem, tabii ki de yalnızca iPhone kullanıcılarının yaşadığı bir sorun değil. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Google da bu alanda Android kullanıcılarını rahatlatacak bir çözüm üzerinde çalışıyor: Motion Cues özelliği.

ARABA TUTMASI SORUNUNU ÖNLEYEN ÖZELLİK ANDROİD'E GELİYOR

Apple'ın iOS 18'deki "Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster" özelliği, ekranınızın kenarlarına aracınızın yönünü taklit eden animasyonlu siyah noktalar ekliyor. Bu, okuma veya izleme deneyimini büyük ölçüde kesintiye uğratmadan, gözlerinizle gördükleriniz ile beyninizin iç kulaklarınız aracılığıyla hissettiği hareket arasındaki duyusal çatışmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

İşte Google'ın Motion Cues olarak adlandırılan çözümünün de benzer bir görsel işaretleme sistemiyle çalışarak hareket hastalığını tamamen bitirmese de önlemesi bekleniyor.

Android Authority sitesinin haberine göre, yeni özellik Android işletim sistemi üzerinden değil, Google Play Hizmetleri aracılığıyla dağıtılacak. Bu da Android sürümüne bağlı kalınmayacağı ve Play Hizmetleri'ni destekleyen (daha eski modeller bile) cihazlarda kullanılabilir olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Motion Cues özelliğiyle ilgili ipuçları Google Play Hizmetleri uygulamasının kodlarında tespit edildi. Ancak şu an için aktif değil.