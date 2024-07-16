iPhone'lara bozulan veya kaybolan fotoğrafları geri getirme özelliği geliyor

16 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:19

iOS 18 güncellemesi ile birlikte iPhone Fotoğraflar uygulamasındaki "Yardımcı Programlar" bölümünde "Kurtarılanlar" seçeneği eklendi. Bu albüm, kullanıcının cihazında Fotoğraflar Kitaplığı'nın bir parçası olmayan fotoğraflar veya videolar varsa gösteriyor.

Fotoğraflar uygulamanızda Kurtarılanlar albümünü görürseniz, bu albüme dokunarak albümde depolanan tüm resimleri veya videoları kalıcı olarak silebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

IOS 18 İLE IPHONE, HASAR GÖREN FOTOĞRAF VE VİDEOLARI GERİ GETİRECEK

Bazen fotoğraflar ve videolar, veritabanı bozulma sorunları, "Fotoğraflar" kitaplığına düzgün şekilde kaydedilmeyen bir kamera uygulamasıyla çekilen görüntüler veya bir Fotoğraf Kitaplığı'nı yönetmek için erişim sağlanan üçüncü taraf uygulamalar nedeniyle kaybolabilir.

Kaybolan bir görüntü veya videoyu aşağıdaki adımları uygulayarak kurtarabilirsiniz:

- Fotoğraflar uygulamasını açın ve Albümler'e dokunun.

- Aşağı doğru kaydırın ve "Yardımcı Programlar" bölümündeki "Kurtarılanlar" albümüne girin.

- Albümdeki bir fotoğrafa veya videoya dokunun ya da birden fazla öğe seçmek için Seç'i kullanın.

- Kalıcı Olarak Sil veya Kitaplığa Geri Yükle öğesine dokunun.

iOS 18, iPadOS 18 veya macOS Sequoia'ya yükseltme yapıldığında iPhone, iPad veya Mac, kurtarılabilecek fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayarak eksik içeriklere anında erişim sağlar.

Öte yandan "Kurtarılanlar" albümünün yalnızca bir aygıtta kayıp fotoğraflar veya videolar varsa Fotoğraflar uygulamasının Yardımcı Programlar bölümünde göründüğünü belirtmekte de fayda var. Aksi durumda bu seçeneği göremezsiniz.