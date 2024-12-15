iPhone'lara gelen son güncelleme, telefonları cayır cayır yakıyor! Sebebi belli oldu

15 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 18:03

Apple'ın son yayınladığı iOS 18.2 güncellemesi, yeni yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getirse de bazı telefonlarda, kullanıcıların "Keşke yüklemeseydim" dediği aşırı ısınma ve pil ömrü sorunlarına yol açtı. Apple'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de sorunun sebebi belli oldu.

Teknoloji devi Apple'ın yeni iOS 18.2 güncellemesi, iPhone​ kullanıcıları için beklenmedik sorunlara yol açtı. Reddit başta olmak üzere çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlara göre, iOS 18.2 sürümü yüklendikten sonra telefonların aşırı ısınma sorununa maruz kaldığı belirtildi. Sorunun sebebi de belli oldu.

İOS 18.2 SONRASI BAZI İPHONE'LAR ALEV ALDI

Yaşanan ısınma sorunu, telefonları tutmayı rahatsız edecek seviyelere ulaşabiliyor ve aynı zamanda pil ömrünü de ciddi şekilde etkiliyor. Her ne kadar bu durum tüm iPhone sahiplerini etkilemese de bazı kullanıcılar şikayetlerinde bu sorunun rahatsız edici boyutlara ulaştığını ifade ediyor.

Örneğin bir kullanıcı, uygulamayı kısa süre kullandıktan sonra telefonunun el yakacak kadar ısındığını söylerken, şarjın normalden çok daha hızlı tükendiğini vurguladı. Bütün bu sorunlara yol açan özellik ise; iPhone'lara Apple Intelligence​ kapsamında eklenen yapay zeka özelliği olan Image Playground servisi.

IMAGE PLAYGROUND NEDİR?

Basitçe anlatmak gerekirse; Image Playground özelliği, metin talimatları aracılığıyla çizgi film benzeri görseller oluşturmanızı sağlıyor. "Bu özellik neden telefonu ısıtıyor?" diye düşünenler için şöyle açıklayabiliriz;

Image Playground herhangi bir sunucu üzerinde değil, direkt olarak cihaz içerisinde çalışmakta. Bu da telefonun işlemci ve GPU'suna normalden çok daha fazla yük binmesi demek. Apple'dan resmi bir açıklama gelmedi ancak kuvvetle muhtemel bu özellik, CPU ve GPU'yu gereğinden fazla yorarak telefonun ısınmasına yol açıyor olabilir.