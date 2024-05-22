iPhone'lara iOS 18 ile gelecek yeni emojiler belli oldu

22 May 2024 10:52 - Güncelleme : 22 May 2024 10:54

Apple, Unicode Konsorsiyumu tarafından emoji kataloğunda yapılan güncellemelere dayanarak iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlarına düzenli olarak yeni emoji ekliyor ve 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında görebileceğimiz yedi yeni emoji var.

Yeni karakterler arasında göz altı torbalarına sahip yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve slime benzeri bir simge yer alıyor.

Unicode Konsorsiyumu bugün yeni emoji karakterlerini içeren Unicode 16 için beta inceleme dönemini açtı. Beta dönemi 2 Temmuz'a kadar sürecek. Bu tarihten sonra Unicode 16 yayınlanacak ve yeni karakterler resmi olarak onaylanacak.

YENİ EMOJİLER MART 2025'TE IPHONE'A GELEBİLİR

Apple gibi akıllı telefon üreticilerinin onaylanan yeni emoji karakterlerini kendilerine uyarlamaları genellikle birkaç ay sürüyor. Bu nedenle bu yeni emojileri iOS 18 piyasaya sürülene kadar görmememiz muhtemel. Apple yeni karakterleri muhtemelen Mart 2025 civarında, iOS 18.4 çıktığında ekleyecektir.

Apple en son Mart 2024'te yayınlanan iOS 17.4 güncellemesiyle yeni emojiler sunmuştu. iOS 17.4'te eklenen karakterler arasında kireç, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, kafayı dikey olarak sallama ("evet" anlamında baş sallama) ve kafayı yatay olarak sallama ("hayır" anlamında baş sallama) yer alıyor.